شركات الإمارات أمام أول موعد نهائي لإقرار ضريبة الشركات

من العقبات الأخرى تسوية الأرصدة الافتتاحية اعتبارًا من 1 يناير 2024، والتي - إن لم تُبلّغ بدقة - قد تؤدي إلى نزاعات وغرامات إضافية. في الوقت نفسه، تبرز السيولة كقلق رئيسي. تُعلن العديد من الشركات عن أرباحها على الورق، لكنها تواجه شحًا في رأس المال العامل، وتأخرًا في تحصيل المستحقات، أو نقصًا في السيولة النقدية، مما قد يمنع سداد الضرائب في الوقت المحدد. وحذر أحد كبار شركاء التدقيق في الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "أصبح الالتزام الضريبي الآن بندًا لا مفر منه. لا يمكن للشركات تحمّل إهمال التخطيط النقدي. فالشركات التي تُحقق أرباحًا ولكنها تفتقر إلى السيولة تُخاطر بالإضرار بسمعتها وتوتر علاقاتها مع المُقرضين".