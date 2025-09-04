شركات الإمارات أمام أول موعد نهائي لإقرار ضريبة الشركات

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبة للشركات في 30 سبتمبر، تستعد الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لأول اختبار امتثال فعلي بموجب قانون ضريبة الشركات. يُمثل هذا التشريع، الذي طُرح في الأول من يناير 2024، تحولاً هيكلياً ساهم في مواءمة الدولة مع الممارسات الضريبية العالمية، مُبشراً بعهد جديد من الانضباط المالي والمساءلة.
ويُحذّر خبراء الضرائب من أن المخاطر كبيرة. فالشركات التي لا تُقدّم إقراراتها الضريبية في الموعد المحدد تواجه عقوبات متصاعدة - غرامات ثابتة للشهر الأول، ورسوم متزايدة لكل شهر تأخير لاحق، وفوائد على الالتزامات الضريبية غير المسددة المتراكمة من تاريخ الاستحقاق. وإلى جانب التكلفة المالية، يُخاطر التأخير في الامتثال بضغوط على السيولة وانتكاسات في السمعة، في وقت أصبحت فيه الثقة والشفافية أمرين أساسيين لممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حذّر مانو باليريتشال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة CLA Emirates، من أن تقديم إقرارات ضريبة الشركات لن يكون بنفس سهولة ضريبة القيمة المضافة. وأضاف: "يتطلب الأمر فهمًا عميقًا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، لأن الدقة أمر بالغ الأهمية. علاوة على ذلك، يجب تطبيق بعض الخيارات الاستراتيجية، مثل اعتماد أسلوب التحصيل، في الإقرار الأول، ولا يمكن تغييرها لاحقًا. قد يؤدي أي اختيار خاطئ إلى آثار ضريبية جسيمة. على سبيل المثال، إذا أعادت الشركة تقييم عقار، فقد تُدفع الضريبة فورًا - حتى بدون بيعه".
هذا التعقيد تحديدًا هو السبب الذي يدفع الخبراء إلى حثّ الشركات على اعتبار موعد 30 سبتمبر/أيلول لحظةً حاسمة. وصرح جيمس ماثيو، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة UHY James Chartered Accountants: "يُمثّل قانون ضريبة الشركات تحوّلًا هيكليًا في كيفية عمل الشركات". وأضاف: "من يتبنّى هذا التغيير سيكتسب مرونةً ومصداقية. أما من يتأخر في تطبيقه، فيخاطر بتعلّم درسٍ قاسٍ مفاده أن الامتثال ليس اختياريًا، بل هو لغة الأعمال الجديدة في الإمارات العربية المتحدة".
بالنسبة لمعظم الشركات التي تتبع التقويم الغريغوري، سيغطي التقديم الأول الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، مع استحقاق الإقرارات بحلول 30 سبتمبر 2025. وللشركات في السنوات المالية المختلفة مواعيد نهائية منفصلة - على سبيل المثال، يجب على الشركات التي تنتهي في 31 مارس تقديم إقراراتها بحلول 31 ديسمبر 2025. وبينما مُنحت الشركات التي تأسست في منتصف عام 2023 تمديدًا، أوضحت السلطات أنه لن يُقدم أي إعفاء مماثل مرة أخرى.
بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتجاوز التحدي المواعيد النهائية. فقد خلّفت سنوات من العمل دون تدقيق ثغرات في عمليات المطابقة والسجلات المالية. وغالبًا ما تظل الحسابات الدائنة والمدينة والأرصدة بين الشركات غير مكتملة، مما يُجبر بعض الشركات على مطابقة حسابات سنوات متعددة دفعةً واحدة. ويحذر مستشارو الضرائب من أن قواعد تسعير التحويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتطلب الإفصاح الكامل عن معاملات الأطراف ذات الصلة، ستكون مُرهقةً للغاية للشركات ذات السجلات غير الرسمية أو غير المكتملة. وصرح أحد المستشارين في دبي قائلاً: "لم يعد غياب الانضباط المالي مجرد مشكلة تشغيلية، بل أصبح الآن خطرًا تنظيميًا يُهدد الامتثال ويُضعف ثقة المستثمرين والبنوك".
من العقبات الأخرى تسوية الأرصدة الافتتاحية اعتبارًا من 1 يناير 2024، والتي - إن لم تُبلّغ بدقة - قد تؤدي إلى نزاعات وغرامات إضافية. في الوقت نفسه، تبرز السيولة كقلق رئيسي. تُعلن العديد من الشركات عن أرباحها على الورق، لكنها تواجه شحًا في رأس المال العامل، وتأخرًا في تحصيل المستحقات، أو نقصًا في السيولة النقدية، مما قد يمنع سداد الضرائب في الوقت المحدد. وحذر أحد كبار شركاء التدقيق في الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "أصبح الالتزام الضريبي الآن بندًا لا مفر منه. لا يمكن للشركات تحمّل إهمال التخطيط النقدي. فالشركات التي تُحقق أرباحًا ولكنها تفتقر إلى السيولة تُخاطر بالإضرار بسمعتها وتوتر علاقاتها مع المُقرضين".
الوضع معقدٌ للغاية بالنسبة للشركات في المناطق الحرة. أوضح باليريتشال أنه يجب مراجعة أهلية الاستفادة من إعفاء ضريبي بنسبة صفر بالمئة بعناية. وقال: "إذا لم تُستوفَ المعايير بالكامل في السنة الأولى، فستُفقَد هذه الميزة خلال السنوات الأربع التالية، حتى لو تحقق الامتثال لاحقًا". وأضاف: "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يُعرِّض ليس فقط للأخطاء، بل أيضًا لعقبات تقنية، حيث من المرجح أن تشهد بوابة المناطق الحرة ازدحامًا شديدًا مع اقتراب الموعد النهائي".
في حين أن التحدي المُلحّ يتمثل في تقديم الإقرارات في الوقت المُحدد، يُشدد الخبراء على ضرورة إحداث تحوّل جذري في العقلية. لا يُمكن أن يكون الامتثال مُجرد مُنافسة سنوية، بل يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركات. يُعدّ إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التدقيق السنوية، وتعزيز الضوابط الداخلية، والاستثمار في أنظمة مالية تُولّد بيانات آنية، خطوات أساسية. قال ماثيو: "إدارة الأعمال دون رؤية واضحة وموثوقة أشبه بالقيادة معصوب العينين". وأضاف: "لا تقتصر أطر الامتثال على تجنّب العقوبات فحسب، بل تُمكّن القادة من خلال الوضوح والتحكم والثقة".
قال الخبراء إن النظام الضريبي الجديد يُتيح للشركات الناجحة أكثر من مجرد الامتثال، بل يُتيح لها فرصًا واعدة. "مع بقاء أسابيع فقط، يجب على الشركات التحرك فورًا. فإطار العقوبات لا يترك مجالًا للخطأ، وتكلفة عدم الامتثال تتجاوز الغرامات بكثير لتشمل تعطل العمليات، ونقص السيولة، والإضرار بالسمعة على المدى الطويل. في عصر الضرائب الجديد في الإمارات العربية المتحدة، لم يعد الاستعداد خيارًا، بل هو ثمن البقاء في السوق."
المخاطر الرئيسية المترتبة على تفويت الموعد النهائي
يؤدي عدم الالتزام بالموعد النهائي الأول لضريبة الشركات إلى عواقب مالية وتشغيلية جسيمة. وتشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
غرامات متصاعدة: تُطبق غرامات ثابتة على الشهر الأول من التأخير، تليها غرامات شهرية إضافية حتى تقديم الإقرار الضريبي. كما تُفرض غرامات يومية على الضرائب غير المدفوعة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الكامل.
ضغط السيولة: تُواجه الشركات التي تُظهر أرباحًا على الورق، لكنها تواجه تأخيرًا في تحصيل مستحقاتها أو نقصًا في السيولة، خطر عدم القدرة على السداد في الوقت المحدد. قد يُسبب هذا ضغطًا شديدًا على رأس المال العامل، ويُلحق الضرر بسمعتها الائتمانية.
الإضرار بالسمعة: يُقوّض عدم الامتثال مصداقية الشركات لدى المستثمرين والمقرضين والجهات التنظيمية. في ظلّ النظام الضريبي الجديد في الإمارات العربية المتحدة، يُعدّ الامتثال في الوقت المناسب مقياسًا لحوكمة الشركات.
المخاطر التشغيلية: قد تواجه الشركات التي لديها سجلات غير مكتملة أو حسابات غير مطابقة تحدياتٍ كبيرةً في الامتثال. ولا تسمح قواعد تسعير التحويل ومتطلبات الإفصاح إلا بقدرٍ ضئيلٍ من التسامح مع الممارسات غير الرسمية.
فقدان فوائد المنطقة الحرة: الشركات التي تفشل في تلبية الأهلية لنظام الضريبة بنسبة صفر في المائة في السنة الأولى تخاطر بفقدان هذه الفائدة على مدى السنوات الأربع التالية.
قائمة التحقق من الامتثال
تأكد من مراجعة جميع الحسابات ومقارنتها.
مراجعة الأرصدة الافتتاحية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
تقييم أهلية المنطقة الحرة مبكرًا.
تعزيز تخطيط السيولة لضمان توفر النقد للدفعات.
قم بتقديم الملف قبل الموعد النهائي بوقت كافٍ لتجنب ازدحام النظام في اللحظة الأخيرة على بوابة FTA.