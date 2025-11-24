شرطة دبي والاتحاد للطيران و"إي آند" يقدّمون تجارب رائدة في الذكاء الاصطناعي

شاركت جهات حكومية وإماراتية رائدة، من بينها شرطة دبي والاتحاد للطيران وإي آند وبنك رأس الخيمة الوطني وموانئ دبي العالمية، في فعالية "فيوجن دبي 2025" التي نظمتها شركة UiPath، الرائدة عالمياً في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. واستعرضت الجهات المشاركة خلال الفعالية أحدث تجاربها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية ضمن عملياتها لتعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات وتطوير منظومات عمل أكثر ذكاءً ومرونة.

وجمعت الفعالية التي أقيمت في 6 نوفمبر، نخبة من القادة التنفيذيين والخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، ضمن يومٍ متكامل من العروض التفاعلية والجلسات التطبيقية التي أبرزت الاستخدامات العملية المتقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي. وتأتي الفعالية امتداداً لسلسلة عالمية بدأت من لاس فيغاس في سبتمبر الماضي، مع تركيز خاص على التجربة الإماراتية في تسريع التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية عبر منصة الشركة.

وجرى خلال الفعالية تكريم مجموعة من أبرز عملاء الشركة في المنطقة تقديراً لتميزهم في تطبيق الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ومن بينهم شرطة دبي والاتحاد للطيران وبنك رأس الخيمة الوطني وموانئ دبي العالمية وإي آند (اتصالات ) الإمارات وباور إنترناشيونال القابضة وشركة تنمية نفط عمان. ويعكس هذا التكريم دور المؤسسات الإماراتية في قيادة مشهد الابتكار والتطوير المؤسسي في المنطقة.

من جانبه، أوضح إسلام عزب، المدير الأول للذكاء الاصطناعي والأتمتة في إي آند (اتصالات ) الإمارات، أن "رحلتنا مع الشركة بدأت بأتمتة مهام بسيطة وتطورت إلى منظومة متكاملة يقودها وكلاء ذكاء اصطناعي قادرون على التحليل واتخاذ القرار والتعاون مع فرق العمل."

كما أشار جيمس فيرنس، رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي في الاتحاد للطيران، إلى أن "الشركة انتقلت من تجربة محدودة في عام 2020 إلى نشر منظومة متقدمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يديرون اليوم ما يصل إلى 85% من عمليات المركز الطبي خارج ساعات الدوام."

وقال آشلي بواغ، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة: "تواصل دولة الإمارات، بفضل استراتيجيتها الوطنية الطموحة في الذكاء الاصطناعي، ترسيخ مكانتها كمختبر عالمي للابتكار، وتمنحنا هذه الفعالية فرصة للتعرف على كيفية توظيف المؤسسات الإماراتية للأتمتة الذكية لإعادة تعريف الكفاءة والنمو المؤسسي."