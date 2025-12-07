شراكة سعودية-أمريكية تُحوّل نفايات التحلية إلى موارد لدعم رؤية 2030

تمثل منطقة الخليج العربي ما يقرب من 60٪ من قدرة التحلية العالمية، حيث تتحمل المملكة العربية السعودية وحدها مسؤولية 22٪. مع ارتفاع الطلب على المياه العذبة، من المتوقع أن تنمو قدرة المملكة على تحلية المياه بنسبة 10٪ أي من 16 مليون إلى 17.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030. تاريخيًا، كان ماء التحلية المالح يُعامل كمخلفات، لكن هذه الشراكة تحولها إلى مورد يدعم أهداف رؤية 2030 في الاستدامة وتنويع الاقتصاد.