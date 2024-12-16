شراكة "ساف" و"ترافيل" تتيح استرداد 7% من قيمة حجوزات السفر
أعلنت شركة "ساف" (Sav)، منصة إدارة الأموال الرائدة في دولة الإمارات، عن تعاون استراتيجي مع "ترافيل وينجز.كوم" (Travelwings.com)، وكالة السفر الإلكترونية الرائدة التي تقدم خيارات متعددة من الرحلات الجوية وباقات العطلات والفنادق وتأجير السيارات والرحلات البحرية حول العالم.
ومن خلال هذه الشراكة، تعزز "ساف" النهج الذي تعمل به "التوفير الآن والشراء لاحقاً"، من خلال تشجيع المستخدمين على التخطيط لرحلات بحكمة وتجنب الوقوع في فخ الفوائد المرتفعة على الائتمان.
يتيح هذا التعاون لمستخدمي "ساف" استرداد ما يصل إلى 7% من قيمة حجوزات السفر مع "ترافيل وينجز.كوم" ما يساهم في تحقيق أهداف التوفير الخاصة بهم. كما يعزز هذا التعاون من تفاعل "ترافيل وينجز.كوم" مع المسافرين الذين لديهم وعي بالأمور المالية، وتحسين تخطيط المخزون، وتقديم معلومات دقيقة حول احتياجات العملاء.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بنسبة 40% تقريباً على مدى العقد الماضي في عدد الأفراد الذين يعانون من زيادة في الديون، حيث يدفع البعض منهم أسعار فائدة تصل إلى 30% على المدفوعات المتأخرة. يقدم نموذج "ساف" بديلاً مالياً مستداماً، ويشجع المستخدمين على الادخار مقدماً لتحقيق أهداف السفر، والاستمتاع بإجازات بدون ديون، وبناء عادات ادخار منضبطة بنتائج مجزية.
وقال "ميثيل أجميرا"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ساف": "نحن سعداء لإقامة هذه الشراكة مع "ترافيل وينجز.كوم"، حيث ندمج حلولنا المالية المبتكرة مع عروض السفر الاستثنائية التي يقدمونها. لا يقتصر هذا التعاون على مكافأة المستخدمين على التخطيط المالي الذكي فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز المشاركة والولاء لكلا العلامتين التجاريتين. معاً، نضع معياراً جديداً للإنفاق المسؤول الذي يعود بالفائدة على المستخدمين الآن وفي المستقبل".
ويمكن للمستخدمين زيارة صفحة الويب التي تعرض حزم السفر المفضلة لديهم للاستفادة من هذه الفوائد. كل حزمة تتضمن خيار استخدام "ساف" للتوفير. يمكن للمستخدمين تعبئة التفاصيل المطلوبة ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لإنشاء هدف التوفير الخاص بهم للسفر.
وقال "ألبرت فرناندو"، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ترافيل وينجز.كوم": "إن الشراكة مع ساف تتيح لنا تقديم تجربة سفر تتماشى مع الرفاهية المالية لعملائنا. وبفضل دعم ساف، يمكن لعملائنا التخطيط مسبقاً والتوفير، والاستمتاع بمزايا حصرية دون القلق من تكاليف الائتمان ذات الفائدة المرتفعة."
بينما تواصل "ساف" و "ترافيل وينجز.كوم" العمل معاً لإيجاد المزيد من الفرص المشتركة، يمكن للمستخدمين توقع المزيد من الفوائد في مجالات السفر والحلول المالية التي تعزز من الإنفاق المستدام.