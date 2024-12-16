شراكة "ساف" و"ترافيل" تتيح استرداد 7% من قيمة حجوزات السفر

وقال "ميثيل أجميرا"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ساف": "نحن سعداء لإقامة هذه الشراكة مع "ترافيل وينجز.كوم"، حيث ندمج حلولنا المالية المبتكرة مع عروض السفر الاستثنائية التي يقدمونها. لا يقتصر هذا التعاون على مكافأة المستخدمين على التخطيط المالي الذكي فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز المشاركة والولاء لكلا العلامتين التجاريتين. معاً، نضع معياراً جديداً للإنفاق المسؤول الذي يعود بالفائدة على المستخدمين الآن وفي المستقبل".