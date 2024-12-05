شراكة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات في الرياضة والتكنولوجيا
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الرياضة والتكنولوجيا، وقعت مجموعة "إم بي إم إي" (MBME) وشركة "سوليوشنز بلس" (Solutions+)، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة، مؤخراً اتفاقيتين بهدف دعم الرياضة والشباب، وتعزيز حلول التكنولوجيا الرقمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التميز في هذه القطاعات الحيوية.
ووقع الاتفاقيات كل من المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم بي إم إي" عبد الهادي محمد، والمدير الإداري لـ"سوليوشنز بلس" ناصر النبهاني، في حفل حضره حميد الشمري رئيس مجلس إدارة "سوليوشنز بلس"، وسعيد محمد سعيد البادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي إم إي". وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين نوعية الحياة من خلال دعم الرياضة والابتكار التكنولوجي.
وفي تصريح له، قال المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم بي إم إي" عبد الهادي محمد: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع سوليوشنز بلس، التي تتيح لنا الفرصة لدعم الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستساهم هذه الشراكة في تطوير القدرات الرياضية لشبابنا، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الرياضية الدولية، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لوضع الدولة بين الدول الرائدة في مجال الرياضة".
وفي هذا السياق، قال المدير الإداري لشركة "سوليوشنز بلس" ناصر النبهاني : "نهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال التكنولوجيا الرقمية لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح رائدة في مجال الابتكار. ونحن على ثقة بأن ذلك سيساهم في تسريع التحول الرقمي في العديد من أنشطتنا وتحسين بيئة الأعمال".
وتركز الاتفاقية الثانية على الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة "إم بي إم إي" و "سوليوشنز بلس" في قطاع التكنولوجيا الرقمية، حيث ستقدم مجموعة "إم بي إم إي" من خلال هذه الشراكة حلولاً تكنولوجية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية.
وتمثل هذه الشراكات خطوة مهمة نحو دعم الابتكار في مجالات الرياضة والتكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.