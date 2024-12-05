شراكة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات في الرياضة والتكنولوجيا

وفي تصريح له، قال المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم بي إم إي" عبد الهادي محمد: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع سوليوشنز بلس، التي تتيح لنا الفرصة لدعم الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستساهم هذه الشراكة في تطوير القدرات الرياضية لشبابنا، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الرياضية الدولية، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لوضع الدولة بين الدول الرائدة في مجال الرياضة".