شراكة جديدة لإنشاء 4 فنادق فاخرة في دبي والهند
أعلنت سلسلة فنادق ومنتجعات "كاماه"، العلامة التجارية الناشئة التي تجسد أعلى معايير الفخامة والرفاهية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع فنادق ومنتجعات "ويندام"، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون دولار أمريكي، لإنشاء أربعة فنادق جديدة – واحد منها في دبي، وثلاثة في الهند – تحت مجموعة العلامات التجارية لـ "ويندام". وقد تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات "القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2024" التي انعقدت في دبي، وذلك يمثل توسعاً كبيراً لمحفظة "كاماه"، المطور من قبل مجموعة "فاين آكرز" في الهند و ""جلوبال برانديد ريزيدنسز"." (GBR) دولياً.
وقال مدير مجموعة "فاين آكرز" وشركة "جلوبال برانديد ريزيدنسز"، "دينيش ياداف": "بعد تعاوننا الناجح مع "ويندام جراند جايبور" العام الماضي، يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع فنادق ومنتجعات "ويندام" بشكل أكبر. ستشهد هذه الشراكة إطلاق أربعة فنادق تحت العلامة التجارية "كاماه"، والتي تقدم تجربة فاخرة ،حصرية تحت مجموعة العلامات التجارية من "ويندام". ستقع المجموعة الأولى من العقارات في دبي و "كوورج" و "جواي" و "أودايبور" مع المزيد من التوسع المخطط له في وجهات عالمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، بالإضافة إلى مواقع ترفيهية بارزة في شبه القارة الهندية، مثل "جوا" و "لونافالا" و "دارامشالا"."
هناك فجوة كبيرة في قطاع الضيافة الصحية العالمي. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين "كاماه" و "ويندام"، تهدف كلتا الشركتين إلى معالجة هذا القصور من خلال مشروع ضيافة منظم جيداً يجمع بين العناصر الأساسية لأسلوب الحياة الفاخر والعافية الشاملة. ويزداد الطلب على مثل هذا المفهوم على مستوى العالم. ولا يمكن لأي قطاع مبني على الطلب أن ينمو بالفعل إلا عندما تجتمع أفضل العلامات التجارية الرائدة بخبراتها ورؤيتها المشتركة لدفع النمو والابتكار. وستعالج هذه الشراكة هذه الفجوة في السوق وتغذي بعض الفنادق والمنتجعات الصحية غير العادية في جميع أنحاء العالم.
وقد أنهت "كاماه" تحديد عدة مواقع رئيسية لمنتجعاتها، بما في ذلك منتجع "كاماه" في كوورج، المعروف بمناظره الطبيعية الخصبة وبيئته الهادئة؛ ومنتجع "كاماه" في جاوي، وهي منطقة وعرة تشتهر بالحياة البرية وتجارب الطبيعة؛ ومنتجع "كاماه" في أودايبور، "مدينة البحيرات" الغنية بالتراث؛ وفندق "كاماه"، الجداف ووترفرونت، في دبي، وهو مركز عالمي للثراء والرفاهية، ويقدم مزيجاً ملكياً من الهدوء والفخامة.
وقال "جوفيند موندرا"، رئيس قسم التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات "ويندام": "يسعدنا توسيع تعاوننا مع مجموعة "فاين آكرز" وتقديم مجموعة العلامات التجارية من "ويندام" إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. هذه الشراكة هي مجرد بداية، حيث تسعى إلى تطوير المزيد من المشاريع والبناء تماشياً مع سياسة "العملاء في المقام الأول" التي تتبعها "ويندام"."
وسيتم إنشاء هذه الفنادق وفقاً لنموذج المساكن ذات العلامات التجارية، مما يمنح المستثمرين فرصة فريدة لشراء وحدات سكنية ضمن فنادق ومنتجعات تحمل علامات تجارية عالمية، تقع في وجهات ترفيهية شهيرة. وستكون العقارات الأربعة جزءاً من مجموعة العلامة التجارية "ويندام"، التي تشمل مجموعة واسعة من العقارات التي تتراوح بين الفئة المتوسطة والراقية، مع الحفاظ على طابعها الفردي والمتميز. وتُعد هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة كلا الشركتين، حيث تمثل أول دخول لعلامة "ويندام" التجارية المرموقة إلى دولة الإمارات، مما يمثل إنجازاً مهماً لاستراتيجيات التوسع لكل من "كاماه" و "ويندام".
تعد الهند والإمارات العربية المتحدة من الأسواق الرئيسية للنمو في قطاع الضيافة، مع زيادة أعداد السياح الوافدين. وتظل دبي مركزاً بارزاً للتجارة والسياحة الدولية، حيث ساهمت بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، مع توقعات بنمو هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2031 وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وحضر حفل التوقيع الحصري كبار الشخصيات من جميع الأطراف، بما في ذلك "ديميتريس مانيكيس"، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ و "بانوس لوباسيس"، المدير الإداري للسوق في منطقة تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات "ويندام"؛ و "جوفيند موندرا"، رئيس قسم التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات "ويندام"؛ و "دينيش ياداف"، مدير "فاين آكرز" و ""جلوبال برانديد ريزيدنسز"؛ و عمران خان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة بكسل، الشريك الاستراتيجي والتسويقي العالمي الحصري لفنادق ومنتجعات "كاماه".