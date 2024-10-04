شراكة جديدة لإنشاء 4 فنادق فاخرة في دبي والهند

وقال مدير مجموعة "فاين آكرز" وشركة "جلوبال برانديد ريزيدنسز"، "دينيش ياداف": "بعد تعاوننا الناجح مع "ويندام جراند جايبور" العام الماضي، يسعدنا أن نعزز شراكتنا مع فنادق ومنتجعات "ويندام" بشكل أكبر. ستشهد هذه الشراكة إطلاق أربعة فنادق تحت العلامة التجارية "كاماه"، والتي تقدم تجربة فاخرة ،حصرية تحت مجموعة العلامات التجارية من "ويندام". ستقع المجموعة الأولى من العقارات في دبي و "كوورج" و "جواي" و "أودايبور" مع المزيد من التوسع المخطط له في وجهات عالمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، بالإضافة إلى مواقع ترفيهية بارزة في شبه القارة الهندية، مثل "جوا" و "لونافالا" و "دارامشالا"."