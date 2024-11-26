شراكة بين زيمبابوي و"تي تن جلوبال" في بطولة أبوظبي "تي 10"
أبرمت حكومة زيمبابوي شراكة استراتيجية مع شركة "تي تن جلوبال سبورتس" (T Ten Global Sports) لتعزيز مكانة البلاد العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تتماشى هذه المبادرة مع رؤية الرئيس "إيمرسون منانجاجوا" في زيمبابوي باعتبارها "بلداً مفتوحاً للأعمال" والاستفادة من المنصات الدولية لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلاد.
مع أكثر من 500 مليون مشاهد على شاشات التلفزيون ومنصات "OTT"، ووصول إلى 2.5 مليار شخص على وسائل التواصل الاجتماعي في 100 دولة، تقدم بطولات الكريكيت التابعة لـ "تي تن" لزيمبابوي فرصة للترويج للاستثمار. سيتم إطلاق الشراكة رسمياً في "بطولة أبوظبي تي 10" لعام 2024 القائمة في أبوظبي، مما يضع زيمبابوي كوجهة رئيسية للأعمال التجارية الدولية.
ومن خلال تعاونها مع "تي تن جلوبال"، ستكتسب زيمبابوي شهرة واسعة في الأسواق المؤثرة لدوريات الكريكيت الخمس (أبوظبي تي 10 ، US Masters T10 ، Lanka T10 Super League، African T10، و Sri Lanka T10). وهذا ما سيسمح للبلاد بإشراك الجماهير في الشرق الأوسط وآسيا، كما يستهدف قادة الأعمال في أمريكا الشمالية. كما تساعد الشراكة زيمبابوي في تعزيز حضورها في أسواق جنوب آسيا المزدهرة، بالإضافة لتسليط الضوء على قيادة زيمبابوي في أفريقيا.
وفي حديثه عن الشراكة، قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا: "إن زيمبابوي مفتوحة على الأعمال التجارية، وهذه الشراكة مع "تي تن جلوبال سبورتس" هي دليل على التزامنا بالتواصل مع العالم. ومن خلال انتشار شركة "تي تن جلوبال"، سنعرض زيمبابوي كمركز مزدهر للاستثمار والابتكار. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في بناء سمعة أمتنا العالمية ومستقبلها الاقتصادي".
شهدت زيمبابوي نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. في عام 2023، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي 26.54 مليار دولار، مما يعكس معدل نمو بنسبة 4.5٪ عن العام السابق. كما اجتذبت الدولة استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات بما في ذلك صناعة المشروبات وقطاع التعدين والعقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتحديث الزراعة.
واستثمرت شركة المشروبات "فارون بيفرجز" (Varun Beverages)، الشريك المسؤول عن التعبئة والتغليف لشركة "بيبسيكو" (PepsiCo)، أكثر من 40 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق فرص العمل وتعزيز قطاع التصنيع. تتمتع زيمبابوي بموارد معدنية هائلة، بما في ذلك الليثيوم والبلاتين والذهب والماس. إن الاستثمارات من شركات مثل "Zhejiang Huayou Cobalt" و "Prospect Resources" تعمل على وضع زيمبابوي كلاعب رئيسي في ثورة الطاقة الخضراء العالمية.
وتعمل مجموعة "مولك إنترناشيونال" في الإمارات العربية المتحدة على تطوير مشروع "زيمبابوي سايبر سيتي" بتكلفة 500 مليون دولار في ماونت هامبدن، هراري. ومن المقرر أن يعمل هذا المشروع متعدد الاستخدامات على تحويل المشهد العقاري في زيمبابوي، حيث يوفر مساحات سكنية وتجارية فاخرة. ويجري التعاون مع شركات دولية لتسخير موارد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الوفيرة في زيمبابوي، ودعم حلول الطاقة المستدامة والحد من الاعتماد على المصادر غير المتجددة. وقد عززت الشراكات مع الشركات الزراعية العالمية الإنتاج الزراعي في زيمبابوي، لتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص التصدير.
وقال شاجي أول ملك، رئيس مجلس إدارة تي تن جلوبال سبورتس: "يشرفنا أن نتعاون مع حكومة زيمبابوي لتحقيق هذه الرؤية التحويلية. ومن خلال بطولات تي تن الخمس العالمية، سنضمن وصول رسالة زيمبابوي إلى الأسواق الرئيسية، وربط الأمة بالمستثمرين المؤثرين وخلق فرص جديدة للنمو والتعاون".
تتوفر فرص هائلة للمستثمرين العالميين في زيمبابوي عبر مختلف القطاعات. تعد البلاد موطناً لاحتياطيات هائلة من الليثيوم والبلاتين والذهب والنيكل والمعادن الأرضية النادرة، والتي تعد ضرورية لصناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا العالمية. مع وجود قاعدة صناعية متنامية وسياسات مواتية، توفر زيمبابوي فرصاً في تصنيع الأغذية وتجميع السيارات وإنتاج السلع الاستهلاكية.
إن وفرة أشعة الشمس والأنهار تجعل من زيمبابوي بيئة مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية واسعة النطاق، مما يجذب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم. كما تعمل جهود التوسع الحضري والتحديث السريعة على خلق فرص مربحة في مجالات البناء والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال بول تونجوارارا، المستشار الرئاسي الخاص للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس هذه الشراكة استراتيجية زيمبابوي الرامية نحو التواصل العالمي. ومن خلال الاستفادة من الحضور الإعلامي العالمي لشركة تي تن، سنعمل على تعزيز الرسالة التي مفادها أن زيمبابوي على استعداد لتأسيس الأعمال والشراكات العالمية. لقد كان من دواعي سرورنا المساهمة في هذه المبادرة التاريخية".