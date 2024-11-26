شراكة بين زيمبابوي و"تي تن جلوبال" في بطولة أبوظبي "تي 10"

وتعمل مجموعة "مولك إنترناشيونال" في الإمارات العربية المتحدة على تطوير مشروع "زيمبابوي سايبر سيتي" بتكلفة 500 مليون دولار في ماونت هامبدن، هراري. ومن المقرر أن يعمل هذا المشروع متعدد الاستخدامات على تحويل المشهد العقاري في زيمبابوي، حيث يوفر مساحات سكنية وتجارية فاخرة. ويجري التعاون مع شركات دولية لتسخير موارد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الوفيرة في زيمبابوي، ودعم حلول الطاقة المستدامة والحد من الاعتماد على المصادر غير المتجددة. وقد عززت الشراكات مع الشركات الزراعية العالمية الإنتاج الزراعي في زيمبابوي، لتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص التصدير.