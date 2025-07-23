شراكة بين"أبوظبي للأوراق المالية" وبورصة بودابست

وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع البورصات نمواً وريادة في منطقة الشرق الأوسط، وبورصة بودابست للأوراق المالية، ثاني أكبر بورصة في وسط وشرق أوروبا، مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المبادرات الرئيسية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد العلاقات بين أسواق رأس المال في البلدين وتبادل أفضل الممارسات. كما تُمثل الاتفاقية خطوةً مهمةً أخرى في جهود سوق بومباي للأوراق المالية لبناء علاقات دولية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. وينسجم هذا التطور بشكلٍ مثالي مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية ومبادراته المستمرة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة.
في إطار هذه الاتفاقية، سيسعى الطرفان، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز حضور أسواق رأس المال المجرية والإماراتية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، مثل جولات تعريفية للمستثمرين، وندوات، وبرامج تعليمية. كما يستكشف الطرفان إمكانية التعاون في تطوير وترويج منتجات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بهدف تزويد المستثمرين في كلا السوقين بأدوات استثمارية أكثر تنوعًا وحداثة. كما ستدرس بورصتا بومباي وأبوظبي للأوراق المالية إمكانيات الإدراج المزدوج والتداول عبر الحدود. كما تخطط البورصتان لتوثيق التعاون المهني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
من أهم بنود الاتفاقية تبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك تطوير السوق، والممارسات التنظيمية، وتطوير المنتجات، وبناء قدرات تكنولوجيا المعلومات. وسيبحث الطرفان ويُقيّمان السبل المناسبة لانضمام بورصة بومباي إلى منصة "تبادل"، وهي منصة رائدة أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية عام ٢٠٢٢. وبصفتها أول بورصة رقمية في المنطقة تعتمد على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق، تُسهّل "تبادل" التداول عبر الحدود بسلاسة من خلال ربط البورصات عبر شبكة رقمية، وتمكين شركات الوساطة من توفير الوصول عن بُعد إلى الأسواق العالمية.
قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يُمثل هذا التعاون مع بورصة بودابست إنجازًا هامًا في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو التكامل العالمي، إذ يُرسي أسسًا متينة لتعزيز التعاون والابتكار. ونهدف معًا إلى تطوير منتجات مالية جديدة، تشمل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والمؤشرات وغيرها من أدوات الاستثمار، لخدمة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما تستكشف الشراكة فرص الإدراج المشترك بين السوقين، بينما ستُعزز منصة "تبادل" الاتصال الرقمي والوصول إلى الأسواق عن بُعد. ويعزز هذا التحالف الاستراتيجي مكانة أبوظبي كمركز مالي ديناميكي ومترابط عالميًا، ملتزم بالنمو المستدام والازدهار المشترك."
أكد تيبور توث، الرئيس التنفيذي لبورصة بودابست، أن هذه الشراكة لا تُعزز العلاقة بين البورصتين فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للمستثمرين المجريين والإماراتيين. وأضاف: "نحن على ثقة بأن هذه المبادرات الجديدة ستجعل أسواقنا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. تُعدّ "تبادل" منصةً ومبادرةً فريدةً تُتيح فرصًا واعدةً لبورصة بودابست".
ومن المتوقع أن يوفر هذا التعاون الاستراتيجي منصة قوية للنمو المالي والاتصال بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر، مما يعكس التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق بومباي للأوراق المالية بالتقدم الاقتصادي العالمي.