شراكة بين"أبوظبي للأوراق المالية" وبورصة بودابست

قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يُمثل هذا التعاون مع بورصة بودابست إنجازًا هامًا في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو التكامل العالمي، إذ يُرسي أسسًا متينة لتعزيز التعاون والابتكار. ونهدف معًا إلى تطوير منتجات مالية جديدة، تشمل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والمؤشرات وغيرها من أدوات الاستثمار، لخدمة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما تستكشف الشراكة فرص الإدراج المشترك بين السوقين، بينما ستُعزز منصة "تبادل" الاتصال الرقمي والوصول إلى الأسواق عن بُعد. ويعزز هذا التحالف الاستراتيجي مكانة أبوظبي كمركز مالي ديناميكي ومترابط عالميًا، ملتزم بالنمو المستدام والازدهار المشترك."