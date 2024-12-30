شراكة الأنصاري للصرافة وحالاً تتيح خيارات مالية جديدة للمقيمين في الإمارات
أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن الحصول على سلفة على الراتب، وتحويل الأموال، والدفع على أقساط لتلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، وذلك بفضل الشراكة الجديدة بين الأنصاري للصرافة، التابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة التكنولوجيا المالية "حالاً".
وتستهدف هذه الخدمة في المقام الأول المقيمين الذين لا يملكون حسابات بنكية أو لا يستفيدون من الخدمات المصرفية بشكل كامل، وتوفر فرصة لتقليل "الاعتماد على خيارات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة"، وتساعد الأفراد من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على تخفيف أعبائهم المالية.
ويستفيد العديد من المقيمين في الدولة من تسهيلات سحب الراتب مقدماً التي تقدمها جميع البنوك الكبرى في الدولة. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز" في وقت سابق، فقد عرض بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك رأس الخيمة، والبنك العربي المتحد، وبنك عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني على عملائهم تسهيلات سحب الراتب مقدماً. وقد أوقف بنك دبي الإسلامي هذه التسهيلات في وقت سابق من هذا العام.
وأكد محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن هذه الاتفاقية تمكّن من تحقيق الاستقلال المالي وتعزيز الشمول المالي.
وقال: "نحن نقدم حلاً عملياً وأخلاقياً لدعم الرفاهية المالية لعملائنا، وخاصةً أولئك الذين لا يحظون بفرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية."
وقال عمر رمضان، المدير التنفيذي لشركة "حالاً" في دول مجلس التعاون الخليجي، أنّ هذه الاتفاقية تتخطى مجرد تلبية احتياجات الفئات التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية بشكل كافي، لتُرسي معياراً جديداً للشمول المالي وتُعزز الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة.
كما ستتيح خدمة "أرسل الآن وادفع لاحقاً" من شركة الأنصاري للصرافة للعملاء إرسال مبالغ مالية أكبر بشكل فوري إلى عائلاتهم وتسديدها على أقساط مريحة، مما يعزز قدراتهم المالية بشكل أكبر.
وتبلغ تحويلات المقيمين في الإمارات 38.5 مليار دولار في 2023، وهي ثاني أعلى تحويلات بعد الولايات المتحدة (85.5 مليار دولار)، بحسب البنك الدولي.
وقد تم إطلاق تطبيق "حالاً" في ديسمبر 2024، ليقدم حلاً مبتكراً لسحب الرواتب للموظفين والشركات. ويهدف التطبيق إلى تلبية احتياجات أكثر من 3.7 مليون وافد في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يحظون بخدمات مصرفية كافية، ويواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
حققت شركة حالاً تقدماً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اكتسبت أكثر من 40 ألف عميل منذ أبريل 2024. وتخطط الشركة للوصول إلى 250 ألف عميل وصرف 350 مليون درهم في شكل قروض بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف عمر رمضان، المدير العام لشركة "حالاً" في دول مجلس التعاون الخليجي: "كانت الاستجابة لخدمة "حالاً أدفانس" رائعة".