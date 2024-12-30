شراكة الأنصاري للصرافة وحالاً تتيح خيارات مالية جديدة للمقيمين في الإمارات

ويستفيد العديد من المقيمين في الدولة من تسهيلات سحب الراتب مقدماً التي تقدمها جميع البنوك الكبرى في الدولة. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز" في وقت سابق، فقد عرض بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك رأس الخيمة، والبنك العربي المتحد، وبنك عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني على عملائهم تسهيلات سحب الراتب مقدماً. وقد أوقف بنك دبي الإسلامي هذه التسهيلات في وقت سابق من هذا العام.