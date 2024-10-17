شراكة اقتصادية تعزز قطاع الأغذية الصحية في الإمارات
أعلنت شركة "فيوتشر فود فاوندري (3 اف)" "Future Food Foundry" (3F)، الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية التحويلية ومقرها الإمارات العربية المُتحدة، عن استثمار ضخم في شركة "جرينيرايشن" "Greeneration" المتخصصة في منتجات إطالة العمر. وتُمثل هذه الصفقة الاستراتيجية خطوة أساسية في مسيرة شركة "3 اف" لبناء نظام بيئي مُتكامل من الشركات والتقنيات الفريدة التي ترمي إلى إحداث نقلة نوعية في مجال إنتاج الغذاء.
وحققت "جرينيرايشن" انتشاراً واسعاً في قطاع الزراعة بدبي، حيث تُقدم هذه المزرعة العمودية المُتخصصة تجربة زراعية مبتكرة تعتمد على إنتاج الخضروات محلياً بجودة عالية. وتتميز "جرينيرايشن" بتوفيرها تشكيلة واسعة من الخضروات الفريدة والمزروعة خصيصاً لتُلبي احتياجات الطهاة المحترفين في أرقى المطاعم، مثل الزهور الصالحة للأكل، والخضراوات الصغيرة، والأوراق المُتخصصة.
من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، تُمكن "3 اف" شركة "جرينيرايشن" من التوسع وتجاوز مجال المكونات الفاخرة المُخصصة للمطاعم الراقية. وتتمثل رؤية "جرينيرايشن" الطموحة في تأسيس علامة تجارية رائدة تركز على منتجات إطالة العمر، مع الالتزام بمبادئ الصحة والاستدامة. وسيشمل هذا التوجه الجديد تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات المُبتكرة، مثل الأطعمة الغنية والمواد المُتكيّفة والأعشاب الطبية وغيرها، بهدف توفير منتجات تعزز الحيوية وتدعم الرفاهية الشاملة للعملاء على المدى الطويل.
وستستغل "جرينيرايشن" هذا الاستثمار الاستراتيجي لتحقيق التوازن المالي وإطلاق أولى العلامات التجارية الفرعية التابعة لمنصة إطالة العمر، مع الاستمرار في دعم معايير سلامة الغذاء والتميز في الطبخ في دولة الإمارات العربية المُتحدة.
وفي هذا السياق، قال "ليو موساتوف"، المؤسس الشريك والمدير الإداري لشركة "فيوتشر فود فاوندري": "يُمثل استثمارنا في "جرينيرايشن" لحظة فارقة في مسيرة "3 اف" لبناء جيل جديد من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية العلاجية. ويبرز النجاح التجاري السريع الذي حققته "جرينيرايشن" نهجها المُبتكر، حيث أصبحت في وقت قصير شركة رائدة في قطاعها وأنشأت مشروعاً مُستداماً مالياً. وبينما تُعد التكنولوجيا عاملاً أساسياً في هذا النجاح، فإن تركيز منتجاتها على الأطعمة الوظيفية الجديدة التي تهدف إلى إطالة العمر يحوّل الشركة إلى "علامة تجارية لإطالة العمر". ومع استمرارنا في النمو، فإن هذه الشراكة لا تعزز نجاح "جرينيرايشن" فحسب، بل تدعم أيضاً التزامنا بتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المُتحدة، وضمان ازدهار المنطقة بشكل مُستقل في ظل تحديات إمدادات الغذاء العالمية."
ومن جانبه، أعرب "رومان أوليانوف"، مؤسس شركة "جرينيرايشن"، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع "فيوتشر فود فاوندري"، حيث نتشارك الرؤية نفسها حول مستقبل الغذاء. لا يُعزز هذا الاستثمار نجاحنا المالي كمورد للمكونات عالية الجودة لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي فحسب، بل يدعم أيضاً تحولنا إلى شركة ذات علامة تجارية لمنتجات إطالة العمر. نحن نقدم فئة جديدة من المنتجات في السوق، تركز على الصحة المُستدامة ومكافحة الشيخوخة والعافية الشاملة والرعاية الوقائية، مما يُمهد الطريق نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة."
ومن خلال دعم نمو وتوسع "جرينيرايشن"، تُساهم "3 اف" بشكل مباشر في تقليل اعتماد دولة الإمارات على الواردات الغذائية، وتعزيز رؤيتها لتحقيق نظام غذائي مرن ومكتفٍ ذاتياً. وتتماشى تقنيات الزراعة العمودية التي تعتمدها "جرينيرايشن"، والتي تشمل أنظمة الزراعة المائية الموفرة للمياه والممارسات الصديقة للبيئة، مع مهمتها في دمج التقنيات المُبتكرة مع المعرفة التقليدية من أجل مستقبل أكثر استدامة.