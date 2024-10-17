شراكة اقتصادية تعزز قطاع الأغذية الصحية في الإمارات

وفي هذا السياق، قال "ليو موساتوف"، المؤسس الشريك والمدير الإداري لشركة "فيوتشر فود فاوندري": "يُمثل استثمارنا في "جرينيرايشن" لحظة فارقة في مسيرة "3 اف" لبناء جيل جديد من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية العلاجية. ويبرز النجاح التجاري السريع الذي حققته "جرينيرايشن" نهجها المُبتكر، حيث أصبحت في وقت قصير شركة رائدة في قطاعها وأنشأت مشروعاً مُستداماً مالياً. وبينما تُعد التكنولوجيا عاملاً أساسياً في هذا النجاح، فإن تركيز منتجاتها على الأطعمة الوظيفية الجديدة التي تهدف إلى إطالة العمر يحوّل الشركة إلى "علامة تجارية لإطالة العمر". ومع استمرارنا في النمو، فإن هذه الشراكة لا تعزز نجاح "جرينيرايشن" فحسب، بل تدعم أيضاً التزامنا بتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المُتحدة، وضمان ازدهار المنطقة بشكل مُستقل في ظل تحديات إمدادات الغذاء العالمية."