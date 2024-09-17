شراكة اقتصادية بين الإمارات وأستراليا تفتح أبواباً جديدة للمصدرين

وقال "دون فاريل"، وزير التجارة والسياحة الأسترالي: "إن اتفاقية التجارة مع الإمارات العربية المتحدة ستسهم في تسهيل الاستثمار، وهو أمر مهم لتحقيق طموح الحكومة الأسترالية في أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة. وبموجب هذه الاتفاقية التجارية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار سنوياً. ولكن هذه الصفقة تعني أكثر من مجرد أرقام بالنسبة لأستراليا؛ فهي تعني المزيد من الوظائف ذات الأجور الأعلى، والمزيد من الفرص لشركاتنا، واستثمارات أكبر لبناء المشاريع في أستراليا، وفواتير أقل للأسر الأسترالية."