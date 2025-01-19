شراكة استراتيجية تلغي الحاجة لشهادات الرواتب في الإمارات
شراكة جديدة تلغي الحاجة إلى تقديم شهادات الرواتب لموظفي الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الخدمات المصرفية. وتقدم المبادرة نموذجًا حكومياً للتكامل الرقمي المباشر يسمح بـ "استخراج سلس" لمعلومات الرواتب مباشرة من خلال الأنظمة الرقمية.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، الأحد، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إشراك المزيد من البنوك الوطنية ومقدمي الخدمات، وتستهدف الاستفادة من خدماتها أكثر من 45 ألف موظف اتحادي في أكثر من 50 جهة حكومية.
في الإمارات العربية المتحدة، عادة ما يحتاج المتقدمون للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان إلى تقديم شهادة راتب كدليل على دخلهم وعملهم. تصدر هذه الوثيقة من قبل صاحب العمل بناءً على طلب الموظف، وعادة ما توضح تاريخ العمل والراتب على ورقة رسمية للشركة.
ومن خلال المشروع، يمكن لموظفي الحكومة الفيدرالية الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى وثائق مادية. وقال المسؤولون إن النموذج الرقمي يعمل على تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وضمان التعامل الآمن مع البيانات.
وقال محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات: "يدعم هذا التعاون الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الصفر البيروقراطي، وتكثيف الجهود لتقليل الإجراءات الحكومية المكررة، ودفع عجلة التغيير التحويلي، وتحسين مستويات الإنتاجية، الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف تعزيز جودة الخدمات المقدمة".