شراكة استراتيجية تلغي الحاجة لشهادات الرواتب في الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة، عادة ما يحتاج المتقدمون للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان إلى تقديم شهادة راتب كدليل على دخلهم وعملهم. تصدر هذه الوثيقة من قبل صاحب العمل بناءً على طلب الموظف، وعادة ما توضح تاريخ العمل والراتب على ورقة رسمية للشركة.