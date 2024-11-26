شراكة استراتيجية بين "فيدانتا" والسعودية لإنشاء مصهر ومصفاة نحاسية جديدة

ومن المتوقع أن يزيد الطلب العالمي السنوي على النحاس بنسبة 40% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تعمل العوامل الدافعة الناجمة عن التحول العالمي في مجال الطاقة والانتقال إلى وسائل نقل مستدامة وفعالة وإلى استخدام الكهرباء على تعزيز هذا النمو. وتشير التقديرات إلى أنه لتحقيق أهداف الاحتباس الحراري العالمي بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاق باريس، ستكون هناك حاجة إلى استثمار سنوي يبلغ نحو تريليون دولار لدعم الإنفاق العالمي على البنية التحتية المتجددة بين عامي 2025 و 2030. ومن المقرر أن يبلغ المعروض العالمي من النحاس ذروته في عام 2026 عند 26 مليون طن مع استمرار الطلب في تجاوز العرض إذا لم يتم تنفيذ مشاريع كبرى جديدة.