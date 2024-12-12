شراكات استراتيجية تعزز نمو سوق الأدوية في الإمارات
أكد أحد خبراء القطاع الصحي أن مستقبل سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو مزدهراً، مدفوعاً بالتزام الحكومة الراسخ بتطوير الرعاية الصحية، ونمو السكان المطرد، وازدياد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية.
وتساهم "جلوبال فارما"، وهي شركة تابعة لشركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، بشكل فعال في دعم المبادرات الوطنية مثل "عملية 300 مليار" و"اصنع في الإمارات". وفي لقاء خاص مع صحيفة "خليج تايمز"، صرح باسم البراهمة، المدير العام لشركة "جلوبال فارما": "نسعى من خلال شراكاتنا الاستراتيجية إلى ريادة جهود التوطين، وتوسيع آفاق عملياتنا، ودعم سلسلة التوريد المحلية في دولة الإمارات. إن تواجد "جلوبال فارما" في سوق التصدير العالمية لا يسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات فحسب، بل يتماشى أيضاً مع "عملية 300 مليار" من خلال دفع عجلة النمو والابتكار في القطاع الصناعي".
وحسب بيانات الشركة، فقد سجلت مبيعات "جلوبال فارما" في الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً بلغ 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 49 مليون دولار هذا العام.
تجسد مجالات تركيز "جلوبال فارما" الرئيسية التزامها الراسخ بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق النمو الصناعي والاكتفاء الذاتي. ومن خلال توسيع قدراتها التصنيعية المحلية، تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة، مما يساهم في بناء نظام بيئي صناعي متين. وبتعزيز الشراكات ودعم سلسلة التوريد المحلية، تقلل "جلوبال فارما" من الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزز المرونة الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البراهمة أن التعاون مع دبي للاستثمار قد عزز مساعي "جلوبال فارما" للاستثمار في البحث والتطوير المتقدم، ودفع عجلة الابتكار، وتطوير علاجات حديثة ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة التميز الصيدلاني. وأضاف: "تعمل الشركة كذلك على ابتكار تركيبات دوائية جديدة وتوطين التقنيات المتقدمة لتحسين النتائج العلاجية، ودعم مبادرة "اصنع في الإمارات" بشكل مباشر، مما يمهد الطريق لقطاع صناعي مستعد للمستقبل".
وتظل "جلوبال فارما" ملتزمة التزاماً تاماً بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الصيدلانية. وقال البراهمة: "بإمكان جهودنا أن تُسهم في دفع عجلة هذا التحول بشكل كبير عبر عدة محاور رئيسية. أولاً، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، نهدف إلى عقد شراكات مع شركات الأدوية العالمية، واستقطاب أحدث التقنيات والخبرات إلى دولة الإمارات، مما لا يعزز الصناعة المحلية فحسب، بل يعزز أيضاً مكانة الدولة التنافسية في السوق العالمية. كما نركز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وتطويرية مكثفة، لضمان وجود قوى عاملة عالية المهارة قادرة على دفع عجلة الابتكار وتلبية احتياجات قطاع الأدوية المتنامية. ومن بين مساهماتنا الرئيسية الأخرى، نسعى إلى توسيع أسواق التصدير، مما يسمح لنا بتعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات في صناعة الأدوية".
وقد ألهم نجاح "جلوبال فارما" في المنطقة العديد من الشركات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، وتصنيع منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بدلاً من الاعتماد على الواردات. وفي هذا الصدد، قال البراهمة: "يساعد هذا التوجه في ترسيخ مكانة الإمارات في صناعة الأدوية العالمية، حيث تضطلع "جلوبال فارما" بدور محوري في هذا التحول. ومن خلال مواصلة الاستثمار في القدرات المحلية، ورعاية المواهب، وتوسيع نطاقنا إقليمياً وعالمياً، تساهم "جلوبال فارما" في تشكيل مستقبل دولة الإمارات كمركز رائد للأدوية".
وتركز "جلوبال فارما" استراتيجياً على تعزيز التعاون الدولي مع شركات الأدوية العالمية الرائدة، مثل شراكتها طويلة الأمد مع "جلاكسو سميث كلاين". وصرح البراهمة: "من خلال هذا التعاون، نجحنا في توطين إنتاج أدوية رئيسية، خاصة في فئة الأدوية المضادة للعدوى، مما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منتجات الرعاية الصحية الأساسية. ويمثل تقدمنا في مجال الأدوية العشبية، مع إنتاج دوائين عشبيين جديدين محلياً في منشآتنا التصنيعية، خطوة مهمة في تنويع عروضنا، والجمع بين فوائد الطب التقليدي والمعايير الصيدلانية الحديثة لتلبية احتياجات المرضى المتنوعة".
وأشار البراهمة إلى أن الشركة تواصل سعيها الحثيث لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات الأدوية العالمية للاستفادة من الخبرات العالمية، ودمج عمليات التصنيع المتقدمة والتقنيات الحديثة في قدرات الإنتاج. وأضاف: "نهدف من خلال هذه التعاونات إلى تسريع وتيرة الابتكار عبر تعزيز مبادرات البحث والتطوير المُشتركة، والتمكين من طرح علاجات جديدة بشكل أسرع، بما يفيد المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل".
ويُعدّ توسيع نطاق التصنيع المحلي أمراً أساسياً في استراتيجية "جلوبال فارما". وأضاف البراهمة: "من خلال إنتاج الأدوية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نعمل على تقليل الاعتماد على الواردات بشكل كبير، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، ما يُمكننا من تقديم أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة. كما نعمل أيضاً على تحسين سلسلة التوريد من خلال تبسيط العمليات لتقليل التكاليف، ونقل فوائد تخفيض التكاليف مباشرة إلى المستهلكين".