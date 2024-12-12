شراكات استراتيجية تعزز نمو سوق الأدوية في الإمارات

وتظل "جلوبال فارما" ملتزمة التزاماً تاماً بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الصيدلانية. وقال البراهمة: "بإمكان جهودنا أن تُسهم في دفع عجلة هذا التحول بشكل كبير عبر عدة محاور رئيسية. أولاً، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، نهدف إلى عقد شراكات مع شركات الأدوية العالمية، واستقطاب أحدث التقنيات والخبرات إلى دولة الإمارات، مما لا يعزز الصناعة المحلية فحسب، بل يعزز أيضاً مكانة الدولة التنافسية في السوق العالمية. كما نركز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وتطويرية مكثفة، لضمان وجود قوى عاملة عالية المهارة قادرة على دفع عجلة الابتكار وتلبية احتياجات قطاع الأدوية المتنامية. ومن بين مساهماتنا الرئيسية الأخرى، نسعى إلى توسيع أسواق التصدير، مما يسمح لنا بتعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات في صناعة الأدوية".