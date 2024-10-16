"شراع" يوفر منصة عالمية للشركات الناشئة في جيتكس 2024
استعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 22 شركة ناشئة من مختلف القطاعات في برنامج "إكسباند نورث ستار 2024". وشملت القطاعات الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا التعليمية، والتصنيع المتقدم، والاستدامة، بما يتماشى مع مراكز التميز التي تم تشكيلها حديثًا.
وباعتبارها جزءًا لا يتجزأ من معرض جيتكس العالمي، وفرت فعالية "إكسباند نورث ستار 2024" منصة مثالية لشراع لتأكيد نفسها كقوة دافعة في تنمية نظام بيئي نابض بالحياة لريادة الأعمال داخل الشارقة من خلال جمع مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الاستراتيجي.
القيادة والمشاركة
وفي معرض تعليقها على حضورها في الحدث العالمي لهذا العام، قالت سارة عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز شراع: "تؤكد مشاركتنا في Expand North Star 2024 على المهمة الأساسية لمركز شراع والمتمثلة في تنمية مجتمع داعم وموجه نحو النمو للشركات الناشئة لتزدهر في سوق عالمية متطورة وتقدمية. ومن خلال تطوير نظام بيئي يعطي الأولوية للتعاون والابتكار، فإننا نساعد في الوقت نفسه على بناء أعمال مؤثرة مع إرساء أساس للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة".
من خلال توفير منصة حصرية للشركات الناشئة والمؤسسين خلال فعالية Expand North Star، تمكنت شراع من عرض النظام البيئي المزدهر لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمهور العالمي، مما منح رواد الأعمال فرصة ممتازة لتكوين علاقات جديدة وتوسيع قاعدة عملائهم.
وقد تم عرض ثمانية من هذه الشركات الناشئة، التي يقودها رواد أعمال شباب ناشئين، في جناح شراع، مع تناوب شركتين ناشئتين يوميًا لتعظيم الرؤية والمشاركة على مدار الأيام الأربعة. كما حصلت عشر شركات ناشئة راسخة، بما في ذلك Alfredo Books، التي تقدم حلولاً تعليمية تفاعلية؛ وYHH، الاستوديو الرائد في تصميم المنتجات وتطوير البرمجيات؛ وJalebi، نظام التشغيل الأول للمطاعم الوحيد في العالم؛ على عرض مخصص طوال الحدث في أجنحة شراع للشركات الناشئة مما يسمح لها بالتواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة أثناء عرض حلولها المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع دو، تم عرض أربع مشاريع بارزة في جناحها، وتم اختيارها بناءً على توافقها مع مراكز التميز في شراع وإمكاناتها للتوسع والتأثير.
الشراكات الاستراتيجية
وكان من أبرز ما تم توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة Homegrown CPG، لتعزيز مركز شراع للتميز في التصنيع المتقدم ودعم الشركات الناشئة الإقليمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع خطاب نوايا مع شركة StartupTN من الهند في معرض جيتكس العالمي، لتعزيز التعاون بين المناطق والتركيز على الترويج لبرنامج S3 وAccess الشارقة Challenge والتعاون في فعاليات مثل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال وقمة الشركات الناشئة العالمية 2025.
ومن خلال مشاركتها الاستباقية، تعمل شراع على تعزيز المشهد الريادي بشكل فعال من خلال تعزيز التآزر بين المبتكرين وقادة الفكر والمستثمرين، وبالتالي ترسيخ مكانة الشارقة كمركز ناشئ لريادة الأعمال والابتكار.