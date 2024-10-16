"شراع" يوفر منصة عالمية للشركات الناشئة في جيتكس 2024

وقد تم عرض ثمانية من هذه الشركات الناشئة، التي يقودها رواد أعمال شباب ناشئين، في جناح شراع، مع تناوب شركتين ناشئتين يوميًا لتعظيم الرؤية والمشاركة على مدار الأيام الأربعة. كما حصلت عشر شركات ناشئة راسخة، بما في ذلك Alfredo Books، التي تقدم حلولاً تعليمية تفاعلية؛ وYHH، الاستوديو الرائد في تصميم المنتجات وتطوير البرمجيات؛ وJalebi، نظام التشغيل الأول للمطاعم الوحيد في العالم؛ على عرض مخصص طوال الحدث في أجنحة شراع للشركات الناشئة مما يسمح لها بالتواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة أثناء عرض حلولها المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع دو، تم عرض أربع مشاريع بارزة في جناحها، وتم اختيارها بناءً على توافقها مع مراكز التميز في شراع وإمكاناتها للتوسع والتأثير.