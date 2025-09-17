آيفون 17 في الإمارات يوم الجمعة: الأسعار والطلبات المسبقة وقواعد الاستلام

تُغيّر Apple طريقة شراء هواتف iPhone 17 الجديدة في الإمارات العربية المتحدة يوم إطلاقها. إذا كنت ترغب في الحصول على هاتفك يوم الجمعة 19 سبتمبر، فإليك ما عليك فعله وما تتوقعه.
ولأول مرة منذ السنوات الأخيرة، لن تسمح شركة أبل بعمليات الشراء المباشر لسلسلة هواتف آيفون 17 - والتي تشمل هواتف آيفون 17، وآيفون 17 إير، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس - في متاجر أبل في الإمارات العربية المتحدة في يوم الإطلاق.
في العام الماضي، كان بإمكانك حجز هاتف iPhone الخاص بك والذهاب إلى المتجر في الوقت المخصص لك وإجراء الدفع قبل استلام الجهاز الجديد.
لكن هذه المرة، إذا كنت ترغب في استلام الهاتف من أحد المتاجر في 19 سبتمبر، فيجب عليك:
قم بالطلب المسبق عبر الإنترنت من خلال موقع Apple في الإمارات العربية المتحدة (apple.com/ae).
عند الدفع، حدد خيار "الاستلام من المتجر".
لن يتمكن سوى أولئك الذين فعلوا ذلك من استلام هاتف iPhone 17 الخاص بهم من المتجر في يوم الإطلاق.
إليكم الأسعار الأولية في الإمارات لمجموعة هواتف آيفون 17:
آيفون 17 - 3,399 درهمًا إماراتيًا، بسعة تخزين أساسية 256 جيجابايت
آيفون إير - 4299 درهمًا إماراتيًا، يقع في نفس المكان الذي كان يوجد فيه آيفون بلس
iPhone 17 Pro - 4,699 درهمًا إماراتيًا، وهو الطراز الوحيد الذي شهد زيادة طفيفة في السعر، ولكن تم ترقيته بمساحة تخزين أساسية أعلى
آيفون 17 برو ماكس - 5099 درهمًا، دون تغيير في السعر
أين يمكنك التقاط وتخزين الخيارات
تتوفر لدى شركة Apple عدة متاجر رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يمكنك استلام طلبك المسبق: تشمل المواقع دبي مول ، ومول الإمارات ، وياس مول ، وجزيرة المارية في أبو ظبي .
عند اختيار "استلام من المتجر"، ستظهر لك المتاجر التي جهّزت جهازك. سيرسل نظام Apple إشعارًا (غالبًا مع رمز الاستجابة السريعة أو تصريح استلام) عندما يصبح الطلب جاهزًا للاستلام. ستحتاج إلى إحضاره، بالإضافة إلى بطاقة هوية سارية، وفقًا لموقع Apple.com.
يبدو أن آبل اتخذت هذا القرار لتحسين إدارة الطلب على منتجاتها يوم الإطلاق في متاجرها بالإمارات العربية المتحدة. فقد شكّلت طوابير الانتظار تحديًا لوجستيًا في مناسبات الإطلاق السابقة، حيث كان المعجبون المتحمسون يصطفون في طوابير قبل ليلة من الإطلاق في مواقع مثل دبي مول.