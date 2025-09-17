آيفون 17 في الإمارات يوم الجمعة: الأسعار والطلبات المسبقة وقواعد الاستلام

آيفون 17 - 3,399 درهمًا إماراتيًا، بسعة تخزين أساسية 256 جيجابايت

آيفون إير - 4299 درهمًا إماراتيًا، يقع في نفس المكان الذي كان يوجد فيه آيفون بلس

iPhone 17 Pro - 4,699 درهمًا إماراتيًا، وهو الطراز الوحيد الذي شهد زيادة طفيفة في السعر، ولكن تم ترقيته بمساحة تخزين أساسية أعلى