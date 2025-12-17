شبكة رحلات قياسية لمطاري دبي في موسم السفر الشتوي

بلغ إجمالي عدد المسافرين بين الإمارات والسعودية 6.3 مليون مسافر عبر مطاري DXB وDWC، بزيادة قدرها 1.3 في المائة على أساس سنوي. وسجل النمو أبرز ارتفاع له في مطار DWC، حيث قفز عدد الركاب بنسبة 459 في المائة ليصل إلى 173 ألفًا، ما يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه المطار في تلبية الطلب الإقليمي على السفر.