شبكة رحلات قياسية لمطاري دبي في موسم السفر الشتوي
دخل مطارا دبي، مطار دبي الدولي (DXB) ومطار آل مكتوم الدولي (DWC) – موسم السفر الشتوي بأكبر شبكة رحلات مشتركة في تاريخهما، مع إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات.
بالنسبة للمسافرين، يعني ذلك اتصالًا أفضل وخيارات طيران أكثر خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحامًا في العام.
شهد جدول الرحلات الشتوي في دبي توسعًا ملحوظًا مع انضمام أو عودة عدد من شركات الطيران، مما وفر مزيدًا من الخيارات للركاب:
انضمت شركة فلاي أريستان (FlyArystan) إلى الشبكة برحلتين أسبوعيًا من مدينة أكتاو في كازاخستان، ما أضاف وجهة جديدة في آسيا الوسطى.
واستأنفت الخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines) رحلاتها اليومية من فيينا، مما عزز الروابط مع أوروبا الوسطى.
نشرت فيرجن أتلانتيك (Virgin Atlantic) طائرة A350-1000 على خط دبي، مما زاد الطاقة الاستيعابية للمقاعد بنسبة 52%.
أعادت الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) تشغيل طائرات A380 على رحلاتها من مطار هيثرو في لندن.
قدمت شركة الطيران وارش (Varesh Airline) رحلتين أسبوعيًا من مدينة ساري في إيران.
وأضافت فلاي جناح (Fly Jinnah) رحلتين أسبوعيًا من مدينة لاهور.
حركة السفر مع السعودية
من أبرز قصص النمو هذا الشتاء هي حركة السفر القادمة من المملكة العربية السعودية، التي تُعد بالفعل ثاني أكبر سوق من حيث عدد الركاب لمطار دبي الدولي، حيث تمثل 7.8 في المائة من إجمالي المسافرين منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر.
بلغ إجمالي عدد المسافرين بين الإمارات والسعودية 6.3 مليون مسافر عبر مطاري DXB وDWC، بزيادة قدرها 1.3 في المائة على أساس سنوي. وسجل النمو أبرز ارتفاع له في مطار DWC، حيث قفز عدد الركاب بنسبة 459 في المائة ليصل إلى 173 ألفًا، ما يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه المطار في تلبية الطلب الإقليمي على السفر.
مطار آل مكتوم يرفع مستواه
بينما يظل مطار دبي الدولي (DXB) المركز الجوي الرئيسي في دبي، يلعب مطار آل مكتوم الدولي (DWC) دورًا متزايد الأهمية هذا الشتاء، خصوصًا للمسافرين المتجهين إلى أوروبا الشرقية والغربية.
استقبل المطار 1.1 مليون مسافر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة قدرها 36.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما واصلت حركة الطائرات وأحجام الشحن ارتفاعها، مما يعزز مكانة المطار المتنامية ضمن منظومة الطيران الأوسع في دبي.
تُعد شركة الطيران الألمانية يورووينغز (Eurowings) من بين الشركات التي ساهمت في نمو حركة السفر الشتوية في مطار DWC، حيث أطلقت خدمة يومية إلى دبي من مدينة شتوتغارت، إضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعية من دوسلدورف إلى DWC.
كما زادت الشركة عدد رحلاتها إلى كل من برلين وكولونيا وهانوفر، بما في ذلك إدخال خدمة درجة رجال الأعمال المميزة (Premium Bizclass) على خط برلين، مما وسّع الخيارات المتاحة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح بين دبي وألمانيا.