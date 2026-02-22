شبح الصراع بين أمريكا وإيران يهدد بإضافة "علاوة مخاطر" لأسعار النفط

ويقول محللو السوق إن التسعير الحالي يعكس تفاؤلاً حذراً بأن التوترات ستظل تحت السيطرة، لكنهم يحذرون من أن أي اضطراب في طرق الإمداد أو الإنتاج قد يؤدي إلى رالي (ارتفاع) سريع وكبير. وأشارت دانييلا هاثورن، محللة الأسواق في "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أن الأسواق تبدو هادئة بشكل غير عادي بالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية، وقالت: "هذا الرد المكتوم يشير إلى أن المستثمرين إما متشككون في حدوث تصعيد وشيك أو واثقون من أن أي صراع سيكون قصير الأمد". ومع ذلك، أضافت أنه "إذا انتقلت التوترات من الخطاب إلى الفعل، فقد يقفز النفط بسرعة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد تحرك يصل إلى 10-15 دولاراً للبرميل في أسوأ السيناريوهات.