شباب الخليج يقودون طفرة إنفاق تتجاوز الاقتصادات العالمية

وفي حالة مجلس التعاون الخليجي، تبدو التوقعات إيجابية على نحو خاص. تُظهر البيانات العامة أن متوسط عمر السكان في المنطقة بلغ 30.7 عامًا في عام 2024، وهو الأدنى بين الكتل الاقتصادية عالية الدخل. وبالمقارنة، بلغ متوسط العمر في الولايات المتحدة 38.3 عامًا، وفي الصين 39.6 عامًا. وتشير التوقعات إلى أن متوسط عمر سكان دول الخليج سيزداد بمعدل 1.8 عام فقط بين عامي 2024 و2050، مقابل 7.2 أعوام في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) و12.6 عامًا في الصين، مما يوضح الفارق الكبير الذي يمنح المنطقة أفضلية في دخول مرحلة ذروة الكسب.