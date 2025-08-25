شاشتان وتصميم "بوك": "آبل" تستعد لغزو سوق الهواتف القابلة للطي

كشف مارك غورمان من وكالة بلومبيرغ عن تفاصيل جديدة حول هاتف آيفون القابل للطي الذي طال انتظاره في أحدث نشراته الإخبارية "Power On"، ويبدو أن أول جهاز قابل للطي من آبل سيكون خطوة مهمة نحو فئة جديدة من الأجهزة. من المقرر طرح هاتف آيفون القابل للطي في خريف عام 2026، ويُشكل هذا المشروع أحد أكثر مشاريع آبل طموحاً على مستوى الأجهزة حتى الآن.1

تصميم قابل للطي ينفتح مثل الكتاب

وفقًا لغورمان، كما ورد في تقرير موقع "9to5Mac"، سيعتمد هاتف آيفون القابل للطي تصميمًا يشبه الكتاب، على غرار سلسلة "سامسونج جالاكسي زد فولد" والأجهزة المماثلة.2 عندما يكون مغلقًا، سيحتوي على شاشة لمس خارجية يتراوح حجمها بين 5 و 6 بوصات، ليعمل إلى حد كبير كأي هاتف آيفون قياسي.3 وعند فتح الجهاز، ستظهر شاشة داخلية أكبر بكثير بحجم 8 بوصات، مصممة للمهام المتعددة، والإنتاجية، وتجربة الوسائط الغامرة.4

نظام كاميرا رباعي

تخطط آبل لتزويد الجهاز بإجمالي أربع كاميرات:

كاميرا أمامية واحدة للاستخدام عند إغلاق الهاتف.

كاميرتان خلفيتان (مستشعر رئيسي واسع، وإما مستشعر واسع جداً أو تليفوتوغراف).

كاميرا داخلية واحدة على الشاشة الكبيرة القابلة للطي لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يضمن هذا الإعداد أن يعمل الجهاز بسلاسة كهاتف آيفون تقليدي وجهاز لوحي عند فتحه.

هل تعود خاصية "تاتش آي دي"؟

ربما يكون التفصيل الأكثر إثارة للدهشة هو عودة تقنية "تاتش آي دي" (Touch ID). في حين اعتمدت أجهزة آيفون الحديثة حصريًا على "فيس آي دي" (Face ID)، فإن عامل الشكل القابل للطي يمثل تحديات تصميمية.5 نظرًا لتوقع أن يبلغ سمك الجهاز 9.5 ملم فقط عند إغلاقه (أقل من 5 ملم لكل نصف)، فإن نظام كاميرا "ترو ديبث" (TrueDepth) الضخم المستخدم لـ "فيس آي دي" لن يتناسب مع التصميم. بدلاً من ذلك، ستقوم آبل بدمج مستشعر بصمة الإصبع في الزر الجانبي للمصادقة.

المودم، والتصميم، والألوان، والتسعير

يضيف التقرير أن الجهاز القابل للطي سيحتوي أيضًا على مودم C2 داخلي خاص بآبل، والذي سيخلف شريحة C1 المستخدمة حاليًا في آيفون 16e.6 يعد مودم C2 بسرعات أسرع وسيظهر لأول مرة في هاتف آيفون 17 إير لعام 2025 قبل أن يشق طريقه إلى آيفون القابل للطي في العام التالي. وكما هو الحال مع أحدث أجهزة آبل، سيتم شحن الهاتف القابل للطي بدون فتحة لشريحة الاتصال (SIM)، معتمداً بالكامل على شريحة eSIM.7

أفاد غورمان بأن أول جهاز قابل للطي من آبل سيُعرض بلونين فقط – الأسود والأبيض – مما يعكس نهجًا أكثر بساطة لهذا الجهاز من الجيل الأول. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2026، على أن يتم طرحه للمستهلكين في خريف العام ذاته.

في حين لم تلمح آبل إلى الأسعار، فمن شبه المؤكد أن الهاتف القابل للطي سيتربع على قمة مجموعة منتجاتها. ومع بدء أسعار الهواتف القابلة للطي المتميزة التي تعمل بنظام أندرويد من حوالي 1800 دولار، فمن غير المرجح أن يكون سعر طراز آبل أقل من ذلك.

ماذا بعد لأجهزة آيفون؟

لن يكون آيفون القابل للطي هو التحول التصميمي الكبير الوحيد لآبل. يشير غورمان إلى أن تشكيلة آيفون برو لعام 2027 ستشهد ظهور تصميم جديد بالكامل من الزجاج، مما يمثل واحدًا من أكبر التغييرات المرئية منذ سنوات. وفي غضون ذلك، ستبقى تشكيلة آيفون 17 لهذا العام مألوفة إلى حد كبير من الأمام، مع تغييرات تشمل وحدة كاميرا خلفية مستطيلة وإطلاق هاتف آيفون 17 إير النحيف للغاية.