"سي إي فينتشرز" تستضيف ندوة "ثورة الميكروبيوم" في دبي

يعكس توقيت الحدث الزخم المتزايد في مجال العلوم، والتطبيقات الواقعية، والمشهد الاستثماري. عالميًا، من المتوقع أن ينمو سوق الميكروبيوم البشري خمسة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة، من حوالي 800 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 4 مليارات دولار بحلول عام 2030. لا تزال الحالات الصحية المرتبطة بقوة بالتفاعلات بين الأمعاء والدماغ شائعة. تشير التحليلات العالمية الكبيرة إلى أن متلازمة القولون العصبي تؤثر على 10-15% من البالغين في جميع أنحاء العالم، بينما تظل الصحة العقلية تحديًا رئيسيًا للصحة العامة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعيش أكثر من مليار شخص مع اضطرابات الصحة العقلية، حيث يكلف الاكتئاب والقلق وحدهما الاقتصاد العالمي ما يقدر بتريليون دولار سنويًا من خلال فقدان الإنتاجية والتأثيرات الأوسع.