"سي إي فينتشرز" تستضيف ندوة "ثورة الميكروبيوم" في دبي

ستستضيف "سي إي فينتشرز"، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة "كرسنت مينيوم" (Crescent Enterprises)، ندوة "ثورة الميكروبيوم" في 5 فبراير في دبي. وسيجتمع في هذا الحدث خبراء عالميون، وأطباء، ومبتكرون، ومستثمرون، وصناع سياسات لاستكشاف كيف يعيد علم الميكروبيوم تشكيل مستقبل الصحة.
وتحت شعار "فتح آفاق محور الأمعاء والدماغ لمستقبل الصحة"، ستناقش الندوة كيف تعمل الاختراقات في علم الميكروبيوم حول محور الأمعاء والدماغ على إعادة تشكيل النماذج الصحية، بدءاً من الوقاية والرفاه النفسي وصولاً إلى الرعاية الشخصية. وتصف الأبحاث العلمية بشكل متزايد محور الأمعاء والدماغ والميكروبيوم كنظام ثنائي الاتجاه، حيث يتفاعل ميكروبيوم الأمعاء والدماغ من خلال مسارات عصبية وغدد صماء ومناعية.
سيضم الحدث خبراء ورواداً مشهورين في أبحاث الميكروبيوم والابتكار السريري، بمن فيهم: • البروفيسور ساركيس مازمانيان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وهو زميل "ماك آرثر" الذي أظهرت أبحاثه الرائدة كيف يمكن لميكروبات الأمعاء ونواتج استقلابها أن تشكل الإشارات المناعية وتؤثر على الالتهاب العصبي المرتبط بالأمراض العصبية.
الدكتورة لوري كيفر من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، وهي رائدة في الأبحاث النفسية السلوكية ومشهورة بتقدمها في العلاجات السلوكية للدماغ والأمعاء والرعاية المتكاملة لاضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة.
البروفيسور تيد دينان من جامعة كوليدج كورك، العالم المؤثر للغاية الذي ساهمت أعماله في تحديد مجال "السايكوبيوتيك" (psychobiotics)، وربط الميكروبيوم والتغذية بالصحة العقلية.
وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة "كرسنت انتربرايزس": "إن بعض أهم التقدمات ذات المعنى في مجال الرعاية الصحية لن تأتي من اختراقات معزولة، بل من فهم الأنظمة المترابطة. ويبرز محور الأمعاء والدماغ كواحد من أكثر الآفاق واعداً – حيث يفتح مسارات جديدة في الوقاية، والصحة العقلية، والرعاية الشخصية – مما يتيح حلولاً أكثر تكاملاً وتأثيراً. تتمتع دولة الإمارات بدور حيوي كمركز تجمع عالمي في ترجمة العلوم الرائدة إلى تأثير ملموس على أرض الواقع، وبصفتنا (سي إي فينتشرز)، نحن فخورون بتنظيم هذه الندوة المناسبة في وقتها في دبي، حيث نجمع الخبراء العالميين، والقادة السريريين، وشركاء الاستثمار لتسريع ابتكارات الميكروبيوم وتحفيز قيمة طويلة الأمد للمجتمعات والأسواق على حد سواء".
بناءً على سجل "كرسنت انتربرايزس" في جمع قادة القطاعات المختلفة حول قضايا الجيل القادم، ستستكشف ندوة "ثورة الميكروبيوم" لعام 2026 التدخلات الوقائية ونمط الحياة القائم على الميكروبيوم، والتشخيصات الناشئة، والمؤشرات الحيوية، والتغذية الدقيقة، والاكتشاف المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والطب الشخصي القائم على البيانات، وحوافز السياسات، والأطر التنظيمية، وحوافز الاعتماد السريري.
سوف يجمع الحدث أصحاب المصلحة من قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والأكاديميا، والسياسات، والأغذية والتغذية، والتأمين، ورأس المال الاستثماري – مما يخلق منتدى ديناميكياً للتعاون عبر السلسلة الكاملة، من البحث والتحقق إلى النشر والتأثير.
ويعكس توقيت الحدث الزخم المتزايد في العلم، والتطبيقات الواقعية، ومشهد الاستثمار. فعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو سوق الميكروبيوم البشري بمقدار خمسة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة، من حوالي 800 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 4 مليارات دولار بحلول عام 2030. ولا تزال الحالات الصحية المرتبطة بقوة بتفاعلات الأمعاء والدماغ شائعة؛ حيث تشير التحليلات العالمية الواسعة إلى أن متلازمة القولون العصبي تؤثر على 10-15% من البالغين في جميع أنحاء العالم، بينما تظل الصحة العقلية تحدياً رئيسياً للصحة العامة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش أكثر من مليار شخص مع اضطرابات صحية عقلية، حيث يكلف الاكتئاب والقلق وحدهما الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو تريليون دولار سنوياً من خلال الإنتاجية المفقودة والتأثيرات الأوسع نطاقاً.
ومن خلال ترسيخ هذا الحوار العالمي في دبي، تهدف "سي إي فينتشرز" إلى دعم مكانة دولة الإمارات كقوة تجمع رائدة في ابتكارات الصحة – وتسريع الحلول التي تدمج العلم، والممارسة السريرية، واستثمار رأس المال لتحقيق تأثير واسع النطاق وشامل.