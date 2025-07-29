"سينّا" تقود تحول الشبكات المستدام في الإمارات والسعودية

في ظل التزايد المتسارع في الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهام الأعمال والارتفاع الكبير في الحركة عبر الشبكات، تُكثف شركة"سينا" Ciena (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز CIEN)، الرائدة عالميًا في مجال الاتصال عالي السرعة، جهودها في الابتكار المستدام. تسعى الشركة إلى تحفيز ممارسات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة سلسلة التوريد وعملياتها، بهدف دعم الطلب المتزايد على شبكات عالية الأداء ومنخفضة البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط. تلتزم Ciena بالمساهمة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني ورؤية 2030 في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يستعرض أحدث تقرير استدامة أصدرته Ciena الابتكارات التي تُمكن مشغلي الشبكات من خفض استهلاك الطاقة، والحد من النفايات، وترشيد استخدام المواد، وذلك بالتوازي مع تلبية الطلب المتنامي على زيادة سعة الشبكات ورفع أدائها. من خلال تركيزها على هذه المسارات الأساسية، تدفع Ciena بعجلة التقدم الملموس وتساهم بفعالية في جهود العمل المناخي العالمية والإقليمية.

مراكز البيانات في المنطقة: نقطة محورية للنمو المستدام

في هذا السياق، صرح جيمس كروشو، قائد فريق الممارسة في أومديا: "لقد خصص أبرز مزودي خدمات الحوسبة السحابية واسعة النطاق استثمارات ضخمة لإطلاق مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية لتخزين المحتوى بأمان، وتشغيل الأحمال، وتقديم سرعات أعلى للعملاء. وفي هذا العام، تقرر تخصيص ما يزيد عن 10 مليارات دولار لبناء هذه المراكز في المملكة."

لدى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خطط طموحة للتحول إلى قوتين إقليميتين في مجال مراكز البيانات. في الوقت نفسه، ستدعم مراكز البيانات الأخرى في عجمان وأبوظبي الأحمال المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تتطلب هذه التطورات رفع سعة الشبكات بحلول مستدامة تلبي احتياجات محاور مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

التزام بتحقيق أهداف الاستدامة

من جانبها، قالت فيرجيني هوليبك، نائبة رئيس مجلس الإدارة ومديرة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في سينا: "نحن في طليعة ابتكار التصاميم الحديثة للشبكات وتنفيذ تحسيناتها، لضمان قدرة عملائنا على الحفاظ على الطاقة الاستيعابية القصوى ودعم الاحتياجات المتطورة للاتصال. وفي ظل السرعة التي تنطلق بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف الاستدامة بما يتماشى مع المعايير العالمية، تلتزم Ciena بتلبية متطلبات الطاقة الاستيعابية مع تقليل الأثر البيئي. ونعمل مع مشغلي الشبكات على تحسين البنية التحتية للشبكات الضوئية ودعم تطور محاور مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وفق استراتيجية دقيقة."

يُقلل ابتكار Ciena المسمى WaveLogic 6 Extreme من استهلاك الطاقة بنسبة 54% لكل بت، مما يتيح للمشغلين التوسع بصورة مستدامة. على سبيل المثال، أعلنت شركة إي آند (اتصالات والمزيد) الإمارات مؤخرًا عن تنفيذ اتصال ضوئي في شبكتها بتردد 1.6 تيرابت/ثانية لكل طول موجي باستخدام تقنية WaveLogic 6 Extreme (WL6e). وبالتالي، يمكن لذلك للشركة توفير خدمات اتصال فائق السرعة 400G للبنية التحتية لعملائها، لتدعم بذلك خدمات الإنترنت المنزلي بسرعة 10 جيجابت وسعات نقل البيانات 100 جيجابت و400 جيجابت لخدمة عملائها من الشركات سواء محليًا أو دوليًا.

شبكة قابلة للتوسع والتطور

تتمثل رؤية سينا Ciena في شبكة قابلة للتوسع والتطور، حيث تستند إلى بنية تحتية قابلة للبرمجة وبيانات القياس عن بعد المتدفقة لحظيًا والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يُمكن تلقين الشبكة باستمرار وتحسين كفاءتها، وهو ما يُعزز الاستدامة. علاوة على ذلك، تقدم كل من "بلو بلانيت إنتيليجنت أوتوميشن بورتفوليو" (Blue Planet Intelligent Automation) و"نافيجيتر نتوورك كنترول سويت" (Navigator Network Control Suite) رؤى قابلة للتنفيذ بالاستفادة من هذه البيانات المتدفقة لحظيًا عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والمعتمدة على معايير الصناعة.

تدعم Ciena ممارسات الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعاونها مع مشغلي الشبكات على تطوير شبكاتهم وزيادة سعتها لتحسين الطاقة الاستيعابية ورفع الكفاءة مع خفض استهلاك الطاقة. فهي تعتمد بشكل متزايد على مواد مُعاد تدويرها، وتستخدم لوحات الدوائر المطبوعة الخالية من الهالوجينات في تصميم منتجاتها، للحد من الآثار السلبية على البيئة. واليوم، تستخدم عبواتها المعاد تصميمها حدًا أدنى نسبته 70% من المواد المُعاد تدويرها، بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام المواد وعمليات الشحن.