"سيلف درايف" توسع أسطول السيارات في الإمارات

وقال "سوهام شاه"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلف درايف موبيليتي" : "تؤكد هذه الشراكة مع فاو بيستون العالمية وشركة الخالد للسيارات رؤيتنا المشتركة لإحداث ثورة في قطاع التنقل. يفتح هذا التعاون إمكانيات جديدة للعلامات التجارية لتقديم أسطولها مباشرة إلى عملاء محتملين جدد، مما يخلق وصولاً فريداً إلى السوق. هذا النهج المبتكر للوصول إلى أسواق جديدة وإحداث فرق مؤثر وذو معنى هو ما يثير حماسنا جميعاً مع تقديم حلول متميزة ومرنة تخلق قيمة للعملاء والمصنعين والتجار على حد سواء ".