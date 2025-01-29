"سيلف درايف" توسع أسطول السيارات في الإمارات
تتسارع وتيرة نمو سكان دبي، حيث يتوافد إليها الأفراد من جميع أنحاء العالم للاستفادة من سياساتها الداعمة للأعمال ومن مكانتها كوجهة آمنة.
بفعل هذا الارتفاع، يشهد قطاع تأجير السيارات زيادة ملحوظة في الطلب، مما يدفع الشركات إلى توسيع أساطيلها لتلبية احتياجات قاعدة العملاء المتزايدة.
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة "سيلف درايف" (Selfdrive.ae)، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التنقل، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة "فاو" (FAW Group)، الشركة الأم للعلامة التجارية "بيستون" (Bestune).
ويهدف هذا التعاون إلى إضافة أسطول مكون من 1500 سيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادته إلى 5000 سيارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول الربع الرابع من هذا العام.
ستتوفر موديلات "بيستون" الآن في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة الخالد للسيارات، الوكيل المعتمد للعلامة التجارية. تبدأ خطط الاشتراك من 1749 درهماً و1999 درهماً شهرياً لطرازي (Bestune B70) و (Bestune T77) على التوالي.
وقال "فالين يانج"، نائب المدير العام لشركة "فاو بيستون العالمية" ومدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتوافق هذه الشراكة مع التزام فاو بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء".
وقال "أندرو سكويرز"، الرئيس التنفيذي لوكالات السيارات في شركة الخالد للسيارات: "إن الشراكة مع سيلف درايف تسمح لنا بتلبية تفضيلات العملاء المتطورة مع تعزيز حضور بيستون في هذه السوق التنافسية".
وقال "سوهام شاه"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلف درايف موبيليتي" : "تؤكد هذه الشراكة مع فاو بيستون العالمية وشركة الخالد للسيارات رؤيتنا المشتركة لإحداث ثورة في قطاع التنقل. يفتح هذا التعاون إمكانيات جديدة للعلامات التجارية لتقديم أسطولها مباشرة إلى عملاء محتملين جدد، مما يخلق وصولاً فريداً إلى السوق. هذا النهج المبتكر للوصول إلى أسواق جديدة وإحداث فرق مؤثر وذو معنى هو ما يثير حماسنا جميعاً مع تقديم حلول متميزة ومرنة تخلق قيمة للعملاء والمصنعين والتجار على حد سواء ".