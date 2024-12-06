"سيفينث موف": فرص استثمارية بدبي بعوائد تصل إلى 8%

وتعمل الشركة على تلبية احتياجات العملاء في مجالي السكن والتجارة، وتشمل مشاريعها المميزة برج (تونينو لامبورغيني) Tonino Lamborghini في منطقة ميدان، و (بن غاطي سكاي رايز ) Binghatti Skyrise في الخليج التجاري، و (داماك آيلاند) DAMAC Island في دبي لاند. وقد أقامت الشركة شراكات استراتيجية واعتمدت على رؤيتها الشاملة للسوق لتقديم خدمات متخصصة ومنتجات فريدة، مدعومة بأحدث الحلول التقنية.

بعد بيع بعض المشاريع مؤخراً، تقدم شركة (سيفينث موف) Seventh Move حالياً واحداً من أبرز عروضها: مشروع (تونينو لامبورغيني ريسدينس) Tonino Lamborghini Residences في ميدان. يتميز المشروع بتصميمه الإيطالي الفريد، وتقنيات المنزل الذكي الحديثة، وأكثر من 18 وسيلة راحة متميزة. بأسعار تبدأ من 2.3 مليون درهم لشقة بغرفة نوم واحدة، يوفر المشروع أسلوب حياة فاخر يضم مسبحاً لا متناهياً، وملاعب تنس، ومركز لياقة بدنية يحمل علامة تجارية. يعكس هذا المشروع الفاخر التزام الشركة بتقديم تجربة معيشية راقية لعملائها.

إلى جانب مشروع (تونينو لامبورغيني ريسدينس) Tonino Lamborghini Residences، تقدم شركة (سيفينث موف) Seventh Move خيارات مميزة تشمل مشروع داماك آيلاند في دبي لاند ومشروع بن غاطي سكاي رايز في الخليج التجاري. يمتد مشروع داماك آيلاند على مساحة 30 مليون قدم مربع ويضم منازل تاون هاوس بأسعار تبدأ من 2.25 مليون درهم وفيلات فاخرة بأسعار تبدأ من 3.1 مليون درهم. أما مشروع سكاي رايز في الخليج التجاري، فيضم أكثر من 3300 وحدة سكنية، ويوفر مرافق فريدة تشمل شاطئاً اصطناعياً، وملعب جولف خاص، ومساحات ترفيهية متنوعة، مما يجعله خياراً مثالياً لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.