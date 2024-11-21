"سويفت" توسع نطاق خدماتها بافتتاح مكتب جديد في دبي

وقال نايف الشامسي، رئيس مجلس إدارة "سويفت للتدقيق والاستشارات": "يسرّنا أن ندعم حضورنا الإقليمي بافتتاح هذا المكتب الجديد في دبي. يمثل هذا التوسع خطوة محورية في مسيرتنا لترسيخ مكانة "سويفت" كشركة رائدة في مجال التدقيق والاستشارات، ملتزمين بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا. ونظراً لما تتمتع به دبي كمركز حيوي للأعمال على مستوى العالم، سيوفر لنا هذا المكتب منصة مثالية لتعزيز خدماتنا وبناء شراكات قوية مع العملاء".