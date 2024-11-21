"سويفت" توسع نطاق خدماتها بافتتاح مكتب جديد في دبي
أعلنت "سويفت للتدقيق والاستشارات"، الشركة الرائدة في مجالها والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن توسيع نطاق حضورها بافتتاح مكتب جديد في دبي. يأتي هذا التوسع ليعزز حضور الشركة في جميع أنحاء الدولة، حيث تمتلك مكاتب ثابتة في كل من أبوظبي والعين.
وقد تأسست الشركة في عام 2017، وشهدت نمواً سريعاً حتى بات فريقها يضم 20 خبيراً من المدققين والمحاسبين والمستشارين الإداريين والماليين، ليقدموا خدماتهم لأكثر من 800 عميل، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الدولية الكبرى.
يُعد افتتاح مكتب "سويفت" الجديد في دبي خطوة هامة ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات في المنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد من الشركات في مختلف قطاعات الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال نايف الشامسي، رئيس مجلس إدارة "سويفت للتدقيق والاستشارات": "يسرّنا أن ندعم حضورنا الإقليمي بافتتاح هذا المكتب الجديد في دبي. يمثل هذا التوسع خطوة محورية في مسيرتنا لترسيخ مكانة "سويفت" كشركة رائدة في مجال التدقيق والاستشارات، ملتزمين بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا. ونظراً لما تتمتع به دبي كمركز حيوي للأعمال على مستوى العالم، سيوفر لنا هذا المكتب منصة مثالية لتعزيز خدماتنا وبناء شراكات قوية مع العملاء".
تتميز "سويفت للتدقيق والاستشارات" بتقديمها نهجاً فريداً مُصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها في مجالات متنوعة، تشمل التدقيق المالي، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى استشارات الامتثال. ومع افتتاح مكتبها الجديد، تقدم الشركة أيضاً حلولاً رقمية متطورة تُمكّن العملاء من الحصول على تحليلات آنية لبياناتهم المالية وأداء أعمالهم.
وقالت أروى ناتشو، الشريك الإداري في "سويفت للتدقيق والاستشارات": "نحن سعداء بافتتاح مكتبنا الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعتبر دليلاً واضحاً على ثقة عملائنا بنا وتفاني فريق عملنا المتميز. إن هذا التوسع يعزز قدرتنا على دعم الشركات في مواكبة المشهد الاقتصادي الديناميكي في المنطقة، من خلال توفير حلول مبتكرة تركز على تلبية احتياجات العملاء."
سيقدم المكتب الجديد مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل التدقيق الخارجي والداخلي، والاستشارات الضريبية للشركات، والاستشارات المالية. وسيضمن التعاون الوثيق بين المكاتب في دبي وأبوظبي والعين تقديم خدمات متكاملة للعملاء في المشاريع الخارجية (خارج دولة الإمارات)، مما يتيح لهم الاستفادة من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "سويفت".