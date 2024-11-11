"سوني" تواكب التحول الرقمي بشاشات كبيرة
يشهد سوق أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة نمواً متسارعاً في المنطقة، مدفوعاً بزيادة الطلب على منصات البث والتوجه نحو المحتوى الرقمي. وأكد أحد خبراء الصناعة أن شركات التكنولوجيا الكبرى تركز بشكل متزايد على إطلاق منتجاتها في هذا القطاع الواعد.
وفي مقابلة له، صرّح "جوبين جوجو"، المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يشهد قطاع الترفيه المنزلي الرقمي تحولاً سريعاً نحو التخصيص والرقمنة. لقد لاحظنا جميعاً تنامي الإقبال على منصات البث مثل نتفلكس وشاهد وستارزبلاي و"تي أو دي" (TOD) وأمازون برايم فيديو وغيرها، مما يشجع الناس على قضاء أوقاتهم في المنزل والاستمتاع بتجربة ترفيهية متميزة. ومواكبةً لهذا التحول، ولتلبية الطلب المتزايد، حرصنا على تسهيل اختيار وتجهيز أنظمة الترفيه المنزلي المُتكاملة للمستهلكين."
وأضاف: "نركز حالياً على الحفاظ على ريادتنا في سوق المنتجات الفاخرة، وتقديم تجارب ترفيهية استثنائية عبر مختلف فئات منتجاتنا. وتمكننا محفظة سوني المتنوعة في مجال الأفلام والتصوير والألعاب والرسوم المتحركة من تقديم حلول تجمع بين أفضل التقنيات في فئتها، كأجهزة استشعار التصوير وكاميرات ألفا دون مرآة والعدسات وتقنيات التقاط الحركة وقدرات الإنتاج في الفضاء الافتراضي للمُختصين في صناعة السينما."
لطالما كانت دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، سبّاقة في تبني الأفكار والتقنيات الجديدة، ما يجعلها وجهة رائدة تجذب المختصين في الصناعة الإبداعية وصناع المحتوى من جميع أنحاء العالم.
ولتمكين مجتمع صناع المحتوى المتنامي، تركز سوني على تطوير برامج إرشادية إقليمية، وتجمع بين خبراء الصناعة والعلامات التجارية والمبدعين من خلال تنظيم فعاليات متميزة، مثل مؤتمر صناع المحتوى من سوني، ومهرجانات ألفا، وفعالية سوني سينما لاين، بالإضافة إلى ورش العمل المخصصة لدعم نمو هذه الاتجاهات الرئيسية في المنطقة. وأكد "جوجو" قائلاً: "نهدف من خلال جميع أنشطتنا وخططنا في المنطقة إلى إثراء حياة عملائنا، وذلك من خلال التسويق الهادف للاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جُدد، لتعزيز فرص النمو وتوسيع نطاق أعمالنا."
تهيمن سوني حالياً على صناعة التصوير الرقمي في قطاع الكاميرات دون مرآة، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي. وأكد "جوجو": "سنواصل تطوير عروضنا لتلبية احتياجات المُستخدمين."
وباعتبارها شركة ترفيه إبداعية، تركز سوني على تبني الأفكار والتقنيات الجديدة. وقال "جوجو": "نواصل تقديم أحدث المنتجات لمواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا، من خلال مجموعة واسعة من منتجات التصوير الرقمي. وقدمنا في العام الماضي تحديثات مختلفة للبرامج الثابتة بهدف ضمان جودة الصور وحماية المبدعين باستخدام تقنية التوقيع الرقمي في كاميرا سوني، والتي تُوقع على الصور لحظة التقاطها."