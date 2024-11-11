"سوني" تواكب التحول الرقمي بشاشات كبيرة

ولتمكين مجتمع صناع المحتوى المتنامي، تركز سوني على تطوير برامج إرشادية إقليمية، وتجمع بين خبراء الصناعة والعلامات التجارية والمبدعين من خلال تنظيم فعاليات متميزة، مثل مؤتمر صناع المحتوى من سوني، ومهرجانات ألفا، وفعالية سوني سينما لاين، بالإضافة إلى ورش العمل المخصصة لدعم نمو هذه الاتجاهات الرئيسية في المنطقة. وأكد "جوجو" قائلاً: "نهدف من خلال جميع أنشطتنا وخططنا في المنطقة إلى إثراء حياة عملائنا، وذلك من خلال التسويق الهادف للاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جُدد، لتعزيز فرص النمو وتوسيع نطاق أعمالنا."