سوق مراكز البيانات في الإمارات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030

ووفقاً لتقرير شركة “ريسرش آند ماركتس”، فإن سوق مراكز البيانات في الإمارات – الذي تُقدّر قيمته بنحو 1.26 مليار دولار في عام 2024 – يشهد نمواً بمعدل سنوي مركب يقارب 18%، مع دخول قدرات جديدة كبيرة إلى الخدمة في دبي وأبوظبي والشارقة. ويعزو المحللون هذا النمو إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات، إلى جانب المبادرات الحكومية الطموحة للتحول الرقمي، التي جعلت البنية التحتية للبيانات أولوية استراتيجية وطنية.