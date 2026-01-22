سوق عقارات دبي يسجل أداءً تاريخياً بـ 547 مليار درهم في 2025

سجل سوق العقارات في دبي أقوى أداء له على الإطلاق خلال العام الماضي، حيث بلغت المبيعات السكنية 546.8 مليار درهم عبر 202,349 صفقة، وفقاً للتقرير السنوي لسوق العقارات لعام 2025 الصادر عن شركة "إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط". وبينما حقق النشاط مستويات قياسية تاريخية، شهد العام أيضاً تحولاً في ديناميكيات السوق، حيث أصبح النمو أكثر شمولاً وعمقاً ومدفوعاً بشكل متزايد بالأساسيات طويلة الأجل بدلاً من التسارع السريع.
وصرح دانيال هادي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط"، قائلاً: "كان عام 2025 عاماً فارقاً لسوق العقارات في دبي؛ فقد قدم حجماً واستقراراً استثنائيين، ولكن الأهم من ذلك أنه كان بمثابة تحول في تطور السوق". وأشار إلى الاستقرار السياسي في دبي، والبيئة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية القوية، والرؤية طويلة الأمد كعوامل رئيسية تدعم الطلب المستدام من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
واستمرت الشقق في الهيمنة على المعاملات السكنية، حيث استحوذت على 83% من إجمالي الصفقات. وارتفع عدد صفقات الشقق إلى 167,841 صفقة، مع ارتفاع قيمة المبيعات إلى 328.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 31.8% عن عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعاً بنشاط قوي في المبيعات على الخارطة إلى جانب الطلب المستقر في المجمعات السكنية القائمة، مما يعكس الثقة المستمرة في مشاريع دبي التطويرية المستقبلية.
ومثلت المبيعات على الخارطة 64.8% من إجمالي المعاملات السكنية خلال العام، وهو مؤشر على استمرار شهية المستثمرين بالإضافة إلى محدودية توفر العقارات الجاهزة في السوق الثانوية. وأشارت "إنجل آند فولكرز" إلى أن نشاط السوق الثانوية ظل مقيداً بنقص المعروض وليس بضعف الطلب.
وقال روبرت فيلالوبوس، رئيس قسم الوساطة في "إنجل آند فولكرز دبي": "أبرز ما ميز عام 2025 هو عمق الطلب الذي نشهده عبر جميع أنواع العقارات والمواقع. لا يزال اهتمام المشترين واسع النطاق بشكل استثنائي، ويستمر النشاط في السوق الثانوية بكونه مدفوعاً بطلب حقيقي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين بدلاً من المضاربات قصيرة الأجل".
كما توسع قطاع الفلل إلى ما وراء المناطق الفاخرة التقليدية، حيث ارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية إلى 141.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 30.5% على أساس سنوي. وكان الطلب قوياً بشكل خاص في فئة الأسعار المتوسطة العليا التي تتراوح بين 4 ملايين و8 ملايين درهم، مدعوماً بالعائلات والمستثمرين طويلي الأمد الملتزمين بالمجمعات السكنية الجديدة المخطط لها بدقة.
وسجلت وحدات "التاون هاوس" أعلى حجم سنوي لها على الإطلاق بـ 22,904 صفقة، بزيادة 4.6% عن عام 2024. وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 74.4 مليار درهم، مما يؤكد الطلب المستدام على المساكن الموجهة للعائلات في ظل النمو السكاني وتطور التفضيلات المعيشية.
وظل سوق العقارات الفاخرة في دبي متميزاً في أدائه، حيث سجل 6,765 صفقة تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم. وحافظت "نخلة جميرا" على ريادتها في قطاع العقارات فائقة الفخامة، بينما عززت منطقتا "جميرا" و"لا مير" دوريهما كمراكز رئيسية للفخامة. وشملت الصفقات البارزة خلال العام بيع "بنتهاوس" على الخارطة بقيمة 550 مليون درهم في "بيوجاتي ريزيدنسز" بمنطقة الخليج التجاري، وبيع فيلا بقيمة 425 مليون درهم في "تلال الإمارات".
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع "إنجل آند فولكرز" أن يدخل سوق دبي مرحلة أكثر انتقائية في عام 2026، تتميز بالاستقرار والأداء المتباين. واختتم هادي قائلاً: "بشكل عام، التوقعات لعام 2026 هي الاستقرار والعمق واستمرار الفرص"، حيث يصبح النمو مدفوعاً بشكل متزايد بالأساسيات الاقتصادية بدلاً من مجرد زخم السوق.