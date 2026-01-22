سوق عقارات دبي يسجل أداءً تاريخياً بـ 547 مليار درهم في 2025

واستمرت الشقق في الهيمنة على المعاملات السكنية، حيث استحوذت على 83% من إجمالي الصفقات. وارتفع عدد صفقات الشقق إلى 167,841 صفقة، مع ارتفاع قيمة المبيعات إلى 328.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 31.8% عن عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعاً بنشاط قوي في المبيعات على الخارطة إلى جانب الطلب المستقر في المجمعات السكنية القائمة، مما يعكس الثقة المستمرة في مشاريع دبي التطويرية المستقبلية.