سوق عقارات أبوظبي 2026: آفاق واعدة ونمو يقوده "قطاع الشقق"

يستمر سوق المكاتب في أبوظبي في مواجهة زخم قوي في الطلب، مع وصول وافدين جدد وتوسع المستأجرين الحاليين أو دمج أعمالهم. ويظهر عدم التوازن بوضوح في الفئات العليا: حيث تظل المساحات من الفئة (أ) (Grade A) محدودة، مع معروض جديد ضئيل مقرر لهذا العام. وتتوقع "فاليو سترات" ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 10 في المائة وزيادة قيم الإيجارات بأكثر من 20 في المائة، لا سيما في المناطق المتميزة والمتصلة بشكل جيد. وتقدر نسبة إشغال المكاتب بـ 93 في المائة، ومن المقرر إضافة 4,200 متر مربع فقط (45,208 قدم مربعة) من المساحات القابلة للتأجير في عام 2026، ليصل إجمالي المخزون إلى 3.99 مليون متر مربع (43 مليون قدم مربعة).