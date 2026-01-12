سوق عقارات أبوظبي يسجل 164 مليار درهم في 2025

وتشير بيانات سوق الإيجار إلى استمرار الضغط التصاعدي على عقود الإيجار عبر معظم القطاعات، مدفوعاً بالنمو السكاني وتناقص المعروض من الوحدات المكتملة. وارتفعت الإيجارات السنوية للشقق في جزيرة الريم والمرور والخالدية إلى نحو 119,000 درهم، و54,000 درهم، و96,000 درهم على التوالي، بينما ظلت إيجارات الشقق الفاخرة في جزيرة ياس وشاطئ الراحة من بين الأعلى في الإمارة. وفي قطاع الفيلات، ارتفع متوسط الإيجارات السنوية في "السمحة" إلى حوالي 140,000 درهم وفقاً لـ "دوبيزل"، مع بروز مدينة خليفة والنهيان كواقع رئيسية للإيجارات الميسورة في الشقق والفيلات على حد سواء.