سوق دبي العقاري 2026: من زخم النمو إلى دقة الانتقاء

بالنسبة للمشترين الذين يحاولون توقيت دخولهم السوق، يحث فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف أيه إم العقارية" (fäm Properties)، على الانضباط المرتكز على البيانات بدلاً من العاطفة. ويقول: "أول مؤشر أنظر إليه هو عدد الأيام في السوق، من تاريخ طرح العقار حتى يوم بيعه فعلياً". ويضيف: "هذا المقياس يخبرك، في الوقت الفعلي، ما إذا كان الطلب يمتص العرض بكفاءة". كما يضع معياراً ثانياً: "معدل الامتصاص، لا سيما في قطاع العقارات على الخارطة... وهو عدد الوحدات التي تم إطلاقها مقابل عدد الوحدات المباعة".