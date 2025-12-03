سوق دبي العقاري يتجاوز القمم القياسية ويتحول نحو التوازن

يواصل سوق العقارات في دبي تسجيل أرقام قياسية جديدة من حيث الأسعار والنشاطات البيعية مع استقراره.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن Property Monitor، فإن متوسط السعر لكل قدم مربع في دبي تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 1,683 درهم لكل قدم مربع في أكتوبر 2025.

استمر الزخم في سوق العقارات السكنية في الإمارة خلال شهر أكتوبر، وإن كان بزيادات شهرية أقل وضوحًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.13 في المئة فقط، متراجعة عن الزيادات الملحوظة التي شهدها شهرا سبتمبر وأغسطس.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع صحيفة KT على قنوات واتساب.

قال التقرير الشهري: “حتى مع هذا الإيقاع الأبطأ، يواصل السوق الصعود بثبات... يظل الاتجاه التصاعدي طويل الأمد للسوق قائمًا، حتى مع اعتدال التحركات الشهرية”.

مع دخول دبي بشكل أعمق في الربع الأخير من العام، تواصل ظروف سوق العقارات إظهار مؤشرات على تطبيع مدروس.

قالت Property Monitor: “استقر نمو الأسعار، وعلى الرغم من أن أكتوبر كان أول شهر في عام 2025 لا يسجل مستوى قياسيًا جديدًا على الإطلاق، فإن النشاط البيعي لا يزال مرتفعًا بشكل استثنائي مقارنة بالمعايير التاريخية. يعكس التراجع في المكاسب الشهرية تحول السوق من التوسع السريع نحو مسار أكثر استدامة”.

532 مشروعًا في 10 أشهر

تشهد دبي باستمرار إطلاق مشاريع عقارية جديدة مع استمرار المطورين الجدد والقدامى في رؤية السوق يحافظ على النمو.

في أكتوبر 2025، ظل خط المشاريع الجديدة في دبي قويًا للغاية، حيث شهد 65 إطلاقًا قدمت أكثر من 14,000 وحدة سكنية بقيمة تقديرية تبلغ 33.5 مليار درهم.

منذ بداية العام وحتى الآن، تم إطلاق 532 مشروعًا، مما أضاف ما يقرب من 131,504 وحدة إلى السوق — وهي مستويات تتجاوز بكثير ما كان يُعتبر تقليديًا نشاطًا لعام كامل.

أطلق ما مجموعه 228 مطورًا مشاريع حتى الآن في عام 2025، ارتفاعًا من 163 خلال نفس الفترة في عام 2024، مما يبرز اتساع نطاق المشاركة من جانب العرض.