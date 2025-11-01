سوق دبي الحرة تسجل رقماً قياسياً جديداً بمبيعات أكتوبر تجاوزت 800 مليون درهم

حققت سوق دبي الحرة إنجازاً جديداً مع دخولها الشهرين الأخيرين من العام، بإعلانها عن تحقيق مبيعات قياسية في شهر أكتوبر بلغت 805.6 مليون درهم (220.7 مليون دولار أمريكي)، مسجلة بذلك الشهر الثامن القياسي من بين عشرة شهور خلال عام 2025.
وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الأولى بين الأشهر الثمانية التي سجلت أرقاماً قياسية هذا العام، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لشهر أكتوبر 2023 الذي بلغ 692 مليون درهم (189 مليون دولار)، مما يعكس استمرار الزخم القوي في نمو عمليات السوق الحرة. كما احتل أكتوبر المركز الثالث بين أعلى الأشهر مبيعاً في تاريخ السوق الحرة بدبي، بعد الرقم القياسي على الإطلاق البالغ 821.4 مليون درهم (225 مليون دولار) المسجل في ديسمبر 2024.
في مؤشر قوي على أداء قطاع التجزئة، فاق نمو مبيعات أكتوبر معدل نمو عدد المسافرين بنسبة لا تقل عن 10 في المئة (إذ من المتوقع صدور الأرقام النهائية للمسافرين لاحقاً هذا الشهر من مطار دبي)، مسجلاً زيادة لافتة بلغت 19.31 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2024.
بلغ إجمالي المبيعات منذ بداية العام وحتى أكتوبر 6.88 مليار درهم (1.885 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 8.72 في المئة، أي ما يعادل 552 مليون درهم (151 مليون دولار) مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
واصلت العطور هيمنتها كالفئة الأكثر مبيعاً، محققة 139.9 مليون درهم (38.3 مليون دولار) خلال أكتوبر، فيما جاء الذهب في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 97.2 مليون درهم (26.6 مليون دولار) مدعوماً بموسم ديوالي وجاذبية المعدن الأصفر الدائمة كمقتنى فاخر وثقافي في آن واحد.
سجلت مبيعات الحلويات أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 78 مليون درهم (21.4 مليون دولار)، مدفوعة بالنجاح المتواصل لعلامة "دبي شوكولات". كما حققت هذه الفئة الفرعية أعلى مبيعات فردية بلغت 34 مليون درهم (9.3 ملايين دولار)، مع بيع نحو 428,000 قطعة تعادل 71 طناً موزعة على تسعة علامات تجارية خلال أكتوبر.
استمرت متاجر الأزياء الفاخرة، مثل "لويس فويتون" و"شانيل" و"ديور" و"غوتشي" و"كارتييه"، في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 43.5 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2024. ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى افتتاح متجري "لويس فويتون" و"كارتييه" في قاعة "الكونكورس A" في سبتمبر الماضي. وقد أصبح متجر "لويس فويتون" الثاني، الذي يمتد على مساحة 280 متراً مربعاً، وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الأزياء الفاخرة.
وفي الوقت نفسه، حقق متجر "كارتييه" الثاني، الذي تبلغ مساحته 140 متراً مربعاً، تأثيراً قوياً منذ افتتاحه في أواخر سبتمبر. وتبرز مبيعات هذه البوتيكات الفاخرة قوة الإنفاق لدى المسافرين الدوليين وجاذبية العلامات التجارية الراقية المتواصلة.
شهدت فئة الأزياء الفاخرة أيضاً صفقات مميزة خلال أكتوبر، أبرزها مبيعات بقيمة 2.2 مليون درهم (605,000 دولار) من متجر "ريكلايم"، مفهوم سوق دبي الحرة لبيع السلع الفاخرة المستعملة، والتي شملت بيع ساعة من "أوديمار بيغيه" بسعر يتجاوز 200,000 درهم (54,794 دولاراً) في "الكونكورس A"، إلى جانب حقيبتي "بيركين" من "هيرميس" تجاوز سعر كل منهما 120,000 درهم (32,876 دولاراً) تم شراؤهما في "الكونكورس D" وصالة الدرجة الأولى لطيران الإمارات على التوالي.
كان الزخم واضحاً أيضاً عبر الأسواق والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت المبيعات للمسافرين المتجهين إلى أفريقيا والأميركيتين وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأستراليا بأكثر من 20 في المئة. وسجلت روسيا زيادة بنسبة 14.2 في المئة، فيما ارتفعت أفريقيا بنسبة 18.5 في المئة، بينما كانت منطقة شبه القارة الهندية الأقل نمواً بين المناطق، بزيادة بلغت 6.62 في المئة.