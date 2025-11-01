سوق دبي الحرة تسجل رقماً قياسياً جديداً بمبيعات أكتوبر تجاوزت 800 مليون درهم

استمرت متاجر الأزياء الفاخرة، مثل "لويس فويتون" و"شانيل" و"ديور" و"غوتشي" و"كارتييه"، في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 43.5 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2024. ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى افتتاح متجري "لويس فويتون" و"كارتييه" في قاعة "الكونكورس A" في سبتمبر الماضي. وقد أصبح متجر "لويس فويتون" الثاني، الذي يمتد على مساحة 280 متراً مربعاً، وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الأزياء الفاخرة.