سوق الفلل بدبي: ارتفاع قياسي في الأسعار للندرة والطلب القوي

برز سوق الفلل في دبي باعتباره القطاع الأبرز في قطاع العقارات المزدهر في الإمارة، مع ارتفاع حاد في الأسعار وتكثيف الطلب والعرض المحدود مما دفع المنازل في مجتمعات الفلل الفاخرة إلى مستويات قياسية.
أظهرت أحدث الأبحاث أن الفلل، التي طالما تم تقديرها لمساحتها وخصوصيتها ومزايا نمط الحياة التي توفرها، لا تمثل الآن سوى سبعة في المائة من جميع المنازل المدرجة للبيع في دبي، مما يسلط الضوء على الندرة التي لا تزال تغذي الرغبة في شرائها.
وفقًا لـ eXp Dubai، في حين أن الفلل لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي مخزون المساكن في الإمارة، إلا أن بعض الأحياء لا تزال تميل إليها بشدة، مما يوفر نقاط جذب رئيسية للمشترين المحتملين. تبلغ حاليًا مجمعات مثل المروج والمنارة وحدائق الشيخ محمد بن راشد والطوار والراشدية نسبة توفر الفلل بنسبة 100%.
وفي الوقت نفسه، تميل المشاريع الرئيسية الجديدة بقوة نحو المنازل المنفصلة: حيث يضم كل من الواحة من إعمار وذا فيلا 99% من الفلل، بينما يليهما ذا إيكرز بنسبة 98%. وتشمل وجهات الفلل الأخرى الرائدة البحيرات (97%) وجميرا بارك (96%) وتلال الإمارات (95%)، بالإضافة إلى المناطق المفضلة للعائلات مثل المرابع العربية والينابيع وتلال الغاف والمرابع العربية 2، حيث تتراوح نسبة الفلل المعروضة للبيع بين 83 و89%.
وقال خبراء العقارات إن هيمنة الفلل تسلط الضوء على تفضيل السوق للمنازل المستقلة الواسعة التي توفر حدائق خاصة وتخطيطات داخلية أكبر ووسائل راحة مجتمعية.
قالت دنيا فادي، المديرة العامة لشركة eXp دبي: "رسخت دبي مكانتها كواحدة من أبرز أسواق نمط الحياة في العالم، ويتجلى ذلك جليًا في الإقبال الشديد على الفلل". وأضافت: "بالنسبة للعائلات، والمشترين ذوي الثروات الكبيرة، والمقيمين على المدى الطويل، تُعدّ الخصوصية والمساحة وجودة الحياة التي توفرها الفلل جذابة للغاية. يُظهر بحثنا أنه على الرغم من أن الفلل لا تزال سلعة نادرة نسبيًا في دبي بشكل عام، إلا أن بعض المجمعات السكنية تُفضلها بشدة، مما يوفر خيارًا حقيقيًا للراغبين في امتلاك هذا النوع من العقارات".
وقال "في. سيفابراساد"، رئيس مجلس إدارة شركة كوندور للتطوير العقاري: "يعكس ارتفاع أسعار الفلل في دبي أكثر من مجرد دورة عقارية. إنه دليل على تطور تطلعات المدينة في مجال نمط الحياة، وجاذبيتها للثروات العالمية، وجاذبيتها الدائمة للعائلات التي تبحث عن مساحة وخصوصية. ومع ارتفاع أسعار الفلل بشكل ملحوظ، وتجاوز الطلب العرض بكثير، أكدت دبي مكانتها كمركز عالمي، حيث أصبح نقص العقارات بحد ذاته مقياسًا للمكانة المرموقة".
بالإضافة إلى ندرتها، تفوقت الفلل أيضًا على سوق العقارات الأوسع من حيث نمو الأسعار. تُظهر بيانات ValuStrat أن متوسط سعر الفلل ارتفع بنسبة 2% في شهر مايو وحده، مع قفزة سنوية بنسبة 29%. وشهدت بعض المواقع ارتفاعًا استثنائيًا في قيمتها، حيث ارتفعت أسعار الفلل في جزر جميرا بنسبة 41% وفي نخلة جميرا بنسبة 40% خلال العام الماضي. وسجلت تلال الإمارات والمروج زيادات بنسبة 27%. وبشكل عام، تُقدر قيمة فلل التملك الحر في دبي الآن بنسبة 66% أعلى من ذروتها السوقية لعام 2014، وأعلى بشكل ملحوظ بنسبة 175% من مستويات ما بعد الجائحة، مما يعكس تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى المدينة ومكانتها المتنامية كمركز عالمي للمعيشة الفاخرة.
شهدت الأحياء الراقية مثل نخلة جميرا، حيث يتجاوز متوسط سعر الفيلا الآن 25 مليون درهم، وتلال الإمارات، التي تُعرف غالبًا بـ"بيفرلي هيلز دبي"، ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح رأس المال. في هذه المناطق الراقية، يضمن الطلب من المستثمرين العالميين والأثرياء المغتربين مسارًا تصاعديًا مستمرًا في التقييمات. كما انضمت جزيرة جميرا باي إلى قائمة وجهات الفلل الفاخرة للغاية، حيث تفرض قطع أراضي محدودة عليها أقساطًا باهظة. ومع ذلك، فبينما تُرسي هذه المناطق معاييرًا لأسعار العقارات الفاخرة، تُقدم مجمعات الفلل ذات الأسعار المعقولة، مثل دبي لاند وداماك هيلز 2، فرصًا مثالية لأصحاب المنازل الطموحين، بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم إلى 2.5 مليون درهم. يضمن هذا المسار المزدوج من الحصرية الراقية والقدرة على تحمل التكاليف في الضواحي جاذبية سوق الفلل في دبي لمختلف شرائح الدخل.
يشير المحللون إلى أن نمو الأسعار لم يقتصر على الفلل فحسب، بل شهدت الشقق أيضًا ارتفاعًا في أسعارها، بزيادة سنوية بلغت 20% في جميع أنحاء المدينة، بقيادة مناطق مثل "ذا جرينز" و"واحة دبي للسيليكون" و"تاون سكوير". ومع ذلك، فإن حجم ارتفاع أسعار الفلل لا مثيل له، حيث سجلت بعض المجمعات السكنية ارتفاعات وصلت إلى 92% خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لشركة "ألسوب آند ألسوب". يعكس هذا الطلب المستدام تحولًا في تفضيلات المستثمرين والمستخدمين النهائيين نحو منازل أكثر اتساعًا وتناسب نمط الحياة، لا سيما مع ارتفاع إيجارات الشقق الذي يدفع العائلات نحو الفلل في الضواحي.
هناك عدة عوامل هيكلية تدعم هذا الارتفاع. فمحدودية الأراضي المتاحة لتطوير الفلل الجديدة، إلى جانب تركيز المطورين على المجمعات السكنية الفاخرة ذات المخطط الرئيسي، تضمن وجود عدد محدود من المنازل المنفصلة. وفي هذا السياق، صرّح جاياكريشنان باسكار، مدير التسويق في أوزون: "في الوقت نفسه، يُفاقم النمو الاقتصادي القوي في دبي، والزيادة السكانية، واستمرار تدفق المستثمرين العالميين، المنافسة على المساكن عالية الجودة. وتُضيف تقلبات أسعار الفائدة وتكاليف الرهن العقاري مستوى آخر من التعقيد، إلا أن التأثير الأكبر يبقى هو النظرة إلى الفلل كاستثمار فاخر طويل الأجل".
يقول مراقبو السوق إن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر، وإن بوتيرة معتدلة. وتتوقع فاليوسترات ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 10% أخرى قبل نهاية عام 2025، مع أن النمو سيستقر تدريجيًا مع نضج السوق ومواكبة العرض للطلب.