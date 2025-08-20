سوق الفلل بدبي: ارتفاع قياسي في الأسعار للندرة والطلب القوي

وفقًا لـ eXp Dubai، في حين أن الفلل لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي مخزون المساكن في الإمارة، إلا أن بعض الأحياء لا تزال تميل إليها بشدة، مما يوفر نقاط جذب رئيسية للمشترين المحتملين. تبلغ حاليًا مجمعات مثل المروج والمنارة وحدائق الشيخ محمد بن راشد والطوار والراشدية نسبة توفر الفلل بنسبة 100%.

وفي الوقت نفسه، تميل المشاريع الرئيسية الجديدة بقوة نحو المنازل المنفصلة: حيث يضم كل من الواحة من إعمار وذا فيلا 99% من الفلل، بينما يليهما ذا إيكرز بنسبة 98%. وتشمل وجهات الفلل الأخرى الرائدة البحيرات (97%) وجميرا بارك (96%) وتلال الإمارات (95%)، بالإضافة إلى المناطق المفضلة للعائلات مثل المرابع العربية والينابيع وتلال الغاف والمرابع العربية 2، حيث تتراوح نسبة الفلل المعروضة للبيع بين 83 و89%.