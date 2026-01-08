سوق العملات المشفرة ينتقل من المضاربة إلى النضج الهيكلي

بالنسبة للكثيرين، بدا عام 2025 وكأنه العام الذي كان يجب أن يرتفع فيه سوق العملات المشفرة ولكنه لم يفعل. تراجعت الأسواق، وخيبت الأسعار الآمال، وبدأنا في إعادة التفكير في إيقاعات كانت مقدسة ذات يوم مثل دورة الأربع سنوات. اقترح بعض المحللين نمطًا مدته 5.4 سنوات (مع أمل في جولة أخيرة في السوق الصاعدة بعد كل شيء)، بينما جادل آخرون بأن الدورات قد يتم استبدالها بالكامل بسوق يتشكل بشكل أكبر من قبل المؤسسات بدلاً من المتداولين الفرديين. في الوقت نفسه، بحلول نهاية العام، امتلأت خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي بأشخاص يتحدثون عن أن عام 2025 كان عام الثعبان في الأبراج الصينية، وأننا في فبراير، ننتقل إلى عام الحصان الناري. فماذا لو كان عام 2025 عامًا انتقاليًا مهمًا، حيث تخلصت العملات المشفرة من سمعتها كـ