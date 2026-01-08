سوق العملات المشفرة ينتقل من المضاربة إلى النضج الهيكلي

بالنسبة للكثيرين، بدا عام 2025 وكأنه العام الذي كان يجب أن يرتفع فيه سوق العملات المشفرة ولكنه لم يفعل. تراجعت الأسواق، وخيبت الأسعار الآمال، وبدأنا في إعادة التفكير في إيقاعات كانت مقدسة ذات يوم مثل دورة الأربع سنوات. اقترح بعض المحللين نمطًا مدته 5.4 سنوات (مع أمل في جولة أخيرة في السوق الصاعدة بعد كل شيء)، بينما جادل آخرون بأن الدورات قد يتم استبدالها بالكامل بسوق يتشكل بشكل أكبر من قبل المؤسسات بدلاً من المتداولين الفرديين. في الوقت نفسه، بحلول نهاية العام، امتلأت خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي بأشخاص يتحدثون عن أن عام 2025 كان عام الثعبان في الأبراج الصينية، وأننا في فبراير، ننتقل إلى عام الحصان الناري. فماذا لو كان عام 2025 عامًا انتقاليًا مهمًا، حيث تخلصت العملات المشفرة من سمعتها كـ
1) تنتشر العملات المشفرة على نطاق واسع
لفترة طويلة، جعلت أكبر الأصوات المالية الشخص يشعر بالجنون إذا استثمر في هذا المجال. وتلخيصًا لشكوك عالم الاستثمار السائد، في عام 2018، وصف وارن بافيت البيتكوين بشكل لا يُنسى بأنها
2) وضوح تنظيمي أكبر
يُعد الهيكل التنظيمي، وليس مجرد النقاش، أحد أكبر الروايات التي تتجه نحو عام 2026. في الولايات المتحدة، تم التوقيع على قانون GENIUS ليصبح قانونًا في منتصف عام 2025، مما وضع متطلبات دعم وشفافية قوية للعملات المستقرة ومهد الطريق للرقابة الفيدرالية على الأموال الرمزية. ومن المتوقع صدور قانون Clarity، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي قانوني يحدد بشكل أوضح الجهات التنظيمية التي تشرف على الأصول الرقمية المختلفة، في النصف الأول من عام 2026.
في جميع أنحاء العالم وهنا في الإمارات العربية المتحدة، تصدر السلطات المالية في مراكز مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قواعد واضحة لترخيص الرموز والبورصات، مما يمنح المؤسسين والصناديق مسارات يمكن التنبؤ بها للعمل ضمن أطر منظمة. تمهد هذه التطورات الطريق لعام 2026 ليكون عام التنفيذ، وليس مجرد التشريع.
3) محافظ العملات المشفرة طويلة الأجل
عندما بدأت هذه الرحلة بجدية في أوائل عام 2023، كانت خطتي بسيطة: جني الأرباح، والخروج عند القمة، والابتعاد قبل الانكماش نحو استثمارات أكثر تقليدية. لكن ذروة السوق الصاعدة لم تصل أبدًا — وذلك لأن العملات المشفرة لم تعد تتصرف كما كانت من قبل.
اليوم، لا أفكر في متى أبيع كل شيء. أفكر في نوع المحفظة التي أرغب بها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وما هي الأصول الأساسية التي تستحق مكانًا فيها.
على نحو متزايد، أسمع نفس المقولة من المخصصين المتمرسين: المستثمرون الأثرياء لا يحولون أصولهم إلى نقد — بل يعيدون استثمارها في أصول أخرى ترتفع قيمتها. وهذا تحول كبير عن عقلية المضاربة التي تركز على المتداول أولاً في الدورات السابقة.
بالنسبة لي، هذا يعني الاحتفاظ بالأصول الأساسية مثل Bitcoin و Ethereum و XRP، مع إعادة النظر في كيفية ووقت تقليص الرموز ذات القيمة السوقية الأصغر والأكثر خطورة.
4) جعل العملات المشفرة تعمل
لم يعد امتلاك العملات المشفرة يتعلق فقط بارتفاع الأسعار — بل يتعلق بنشرها بطرق تولد عائدًا.
تتيح لك المنتجات مثل قروض البيتكوين المدعومة من منصات مثل Ledn اقتراض الدولار الأمريكي مقابل البيتكوين، مما يفتح السيولة دون بيع. ويوفر تخزين العملات المستقرة مع منصات مثل Camino عائدًا على الأصول التي قد تظل خاملة بخلاف ذلك.
يمثل هذا تحولًا كبيرًا بالنسبة لي شخصيًا — الانتقال من تجنب الديون إلى استخدامها للنمو — ويعكس التطور الأوسع لمنظومة العملات المشفرة من المضاربة إلى البنية التحتية المالية.
5) سهولة التعرض
أحد أكبر الإنجازات في سهولة الاستخدام التي تظهر بهدوء هو التعرض المتنوع المبسّط — خاصة من خلال منتجات مؤشرات العملات المشفرة.
توسعت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة لتتجاوز البيتكوين والإيثر لتشمل صناديق تحتوي على سولانا وXRP ولايتكوين والمزيد. وهذا مهم لأن صناديق المؤشرات المتداولة تمنح المستثمرين تعرضًا منظمًا وفعالًا من الناحية الضريبية دون متاعب إدارية أو مخاطر حفظ أو أخطاء. وستستمر صناديق المؤشرات الجديدة والصناديق متعددة العملات في جعل العملات المشفرة أكثر سهولة، مما يزيل التخمين من الاستثمار للمبتدئين أيضًا.
6) نشر الفضول حول العملات المشفرة
في الشهرين الماضيين وحدهما، سألني شخصان من خارج هذا المجال عن الاستثمار في البيتكوين وXRP. بعد سنوات كنت فيها متحمسًا بينما كان الآخرون يقلبون أعينهم، أسمي هذا تقدمًا — ودليلًا على أن الفضول يتجاوز دائرة صدى العملات المشفرة. بينما لا يزال الدخول إلى هذا المجال أمرًا مربكًا، لو كان علي أن أفعل كل شيء مرة أخرى، لالتزمت بفتح حساب في بورصة وشراء القليل من بعض المشاريع الكبرى كل أسبوع، متعلمًا على طول الطريق.
هل لديك سؤال أو نصيحة أو موضوع تود تغطيته؟ تواصل معنا عبر
cryptochroniclescoverage@gmail.com.
آن ماري ماكوين هي مقيمة منذ فترة طويلة في أبوظبي، وصحفية كندية، ومؤسسة Hotflash inc، وهي منصة إعلامية عالمية توفر معلومات متخصصة للنساء في منتصف العمر.