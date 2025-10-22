سوق العقارات في دبي يدخل مرحلة من النمو الانتقائي

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن سوق العقارات السكنية في دبي يظهر علامات النضج وإعادة التقييم، حيث تكشف بيانات الربع الثالث من عام 2025 عن تحول من التوسع السريع إلى نمو أكثر انتقائية مدفوعًا بقطاعات محددة.
وبحسب أحدث تقرير للسوق من شركة بيتر هومز، سجلت المدينة 55,280 معاملة عقارية بقيمة 139.7 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في كل من الحجم والقيمة.
لكن وراء هذه الأرقام الرئيسية، تكمن قصة أكثر تعقيدًا. صرّح لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي لشركة بيترهومز: "تشير أرقام الربع الثالث إلى أن السوق يشهد صعودًا انتقائيًا بدلًا من نموّ ثابت. ويميل الطلب بوضوح نحو المعروض الجديد، لا سيما في قطاع الشقق، الذي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 28% في الصفقات على أساس سنوي".
سجّلت الشقق أداءً متفوقًا بشكل واضح في الربع الثالث، حيث ارتفعت مبيعات الشقق على المخطط بنسبة 35% على أساس ربع سنوي، وهي أعلى قفزة مسجلة على الإطلاق. وشكلت الاستوديوهات والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين 80% من معاملات الشقق، مدفوعةً بإقبال المستثمرين على السيولة وعوائد الإيجار. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الشقق 93 مليار درهم إماراتي، وشكلت صفقات الشقق على المخطط 81% منها، وهو رقم قياسي.
في المقابل، شهد قطاع الفلل والتاون هاوس انخفاضًا. انخفضت مبيعات الفلل بنسبة 22% على أساس سنوي، وانخفضت معاملات الفلل على الخارطة بنسبة 69%، مما يعكس فترة توقف بعد نشاط قياسي في النصف الأول من العام. وأشار هاردينغ إلى أن "الفلل، وخاصةً الفلل على الخارطة، تواجه ضغوطًا، وقد تتطلب مزيدًا من الموازنة بين الأسعار والتصميم وتوقعات المشترين".
حافظ سوق الإيجارات في دبي على قوته، حيث تضاعفت معاملات التأجير تقريبًا على أساس سنوي (بزيادة 92%). وتصدرت الشقق القائمة بزيادة ربع سنوية بنسبة 42%، بينما ارتفعت منازل التاون هاوس بنسبة 36%. وبلغ متوسط الإيجار السنوي 196,000 درهم إماراتي، وبلغ متوسط الإيجار للشقق 145,000 درهم إماراتي. وصرح روبرت سيموندز، مدير التأجير في بيتر هومز: "حتى مع استقرار متوسط الإيجارات، فإن نشاط المستأجرين القوي وارتفاع عدد العملاء المحتملين يشيران إلى استمرار الثقة في قطاع الإيجارات في دبي".
استمر نشاط المستثمرين في الهيمنة، حيث استحوذ على 63% من إجمالي المشتريات، بزيادة عن 58% في الربع الثاني. وتراجعت المعاملات المدعومة بالرهن العقاري بشكل طفيف إلى 51%، مما يعكس توازنًا في تشكيلة المشترين. وعلق كريستوفر سينا، مدير المبيعات، قائلاً: "يُظهر الربع الثالث من عام 2025 قوة وعمق سوق العقارات في دبي. فحتى مع انخفاض الأسعار بنسبة 6% عن أعلى مستوياتها في الربع الثاني، ارتفعت أحجام التداول بنسبة 11%، مما يُبرز توسع السوق عبر فئات الأسعار وأنماط المشترين."
بلغ متوسط سعر القدم المربع 1,664 درهمًا إماراتيًا، أي ما يقارب ضعف مستوى عام 2020. وتم تسليم أكثر من 28,500 وحدة حتى الآن في عام 2025، ومن المقرر تسليم 250,000 وحدة إضافية حتى عام 2027، مما يؤكد زخم التطوير العقاري طويل الأمد في دبي. وشكلت الشقق 85% من عمليات التسليم في الربع الثالث، بقيادة قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، وتاون سكوير.
مع بداية الربع الرابع، من المتوقع أن يواصل السوق تحوله نحو المنتجات متوسطة إلى متوسطة أعلى، وخاصةً الشقق. وقد تراجعت معاملات العقارات الفاخرة، مما يشير إلى فترة من الركود بين مشتري العقارات الفاخرة. واختتم هاردينغ قائلاً: "لا تزال المنتجات متوسطة إلى متوسطة أعلى، وخاصةً الشقق، محور الزخم. فالسردية لا تدور حول النمو الجامح بقدر ما تدور حول إعادة التوازن. وسيختبر الربع الرابع ما إذا كانت هذه التحولات ستستقر، أو تتعمق، أو تنعكس".