سوق العقارات في دبي يدخل مرحلة من النمو الانتقائي

مع بداية الربع الرابع، من المتوقع أن يواصل السوق تحوله نحو المنتجات متوسطة إلى متوسطة أعلى، وخاصةً الشقق. وقد تراجعت معاملات العقارات الفاخرة، مما يشير إلى فترة من الركود بين مشتري العقارات الفاخرة. واختتم هاردينغ قائلاً: "لا تزال المنتجات متوسطة إلى متوسطة أعلى، وخاصةً الشقق، محور الزخم. فالسردية لا تدور حول النمو الجامح بقدر ما تدور حول إعادة التوازن. وسيختبر الربع الرابع ما إذا كانت هذه التحولات ستستقر، أو تتعمق، أو تنعكس".