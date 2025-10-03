سوق العقارات في دبي يتجاوز 500 مليار درهم..الربع الثالث يحطم الأرقام القياسية

من المتوقع أن يدخل سوق العقارات في دبي إلى منطقة جديدة بحلول عام 2025، محطماً بذلك المعايير السابقة مع تقارب تدفقات المستثمرين وثقة المشترين.

وكان الربع الثالث من العام مميزاً، حيث وصلت أحجام وقيم المعاملات إلى مستويات قياسية، مما دفع إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى إلى ما يقرب من 500 مليار درهم - وهو إنجاز لم يتحقق من قبل.

وبحسب تحديث السوق الذي أصدرته شركة fäm Properties، سجل الربع الثالث 59,228 صفقة عقارية بقيمة 170.7 مليار درهم، وهو ما يمثل مكاسب سنوية بنسبة 17.2% في حجم المعاملات و19.9% في القيمة.

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى، ارتفعت الحصيلة إلى 498.8 مليار درهم من 158.200 صفقة، بزيادة قدرها 32.3% في القيمة و20.5% في الحجم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتدعم بيانات DXBinteract هذا الارتفاع.

يُبرز تحليل أداء الربع الثالث قوة أداء مختلف القطاعات. هيمنت صفقات الشقق على السوق بواقع 49,370 صفقة بقيمة 94.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.9%. وارتفعت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 41.9% في الحجم لتصل إلى 1,565 صفقة، بقيمة 4.2 مليار درهم. وبلغت مبيعات الأراضي 1,214 صفقة (بزيادة قدرها 25.7%)، محققةً 36.1 مليار درهم. أما الفلل، فقد شهدت أداءً أكثر تعقيدًا، حيث بيعت 7,078 وحدة سكنية مقابل 43.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 23.3% في الحجم، مع ثبات أداء الأسعار. وبلغ متوسط سعر البيع للقدم المربع في الربع الثالث 1,685 درهمًا، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، مواصلًا ارتفاعه المطرد من 858 درهمًا في عام 2020.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت مبيعات الربع الثالث من 17.9 مليار درهم في عام 2020 (8500 صفقة) إلى 42.5 مليار درهم في عام 2021 (16000 صفقة)، و69.1 مليار درهم في عام 2022 (25400 صفقة)، و109.4 مليار درهم في عام 2023 (36700 صفقة)، و142.3 مليار درهم في عام 2024 (50500 صفقة) - لتصل إلى 170.7 مليار درهم في عام 2025.

استحوذت صفقات العقارات الفاخرة على اهتمام كبير. بيعت أغلى فيلا في الربع الثالث في جميرا الثانية مقابل 250 مليون درهم، بينما بيعت أغلى شقة في أمان ريزيدنسز دبي - البرج الأول مقابل 174 مليون درهم. ومن بين جميع المبيعات، شكلت العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم 10% (5,991 صفقة). وتراوحت قيمة 38% (22,785 صفقة) بين مليون ومليوني درهم، و25% (15,065 صفقة) بين مليون ومليون درهم، و15% (9,128 صفقة) بين مليونين وثلاثة ملايين درهم، و11% (6,258 صفقة) بين ثلاثة وخمسة ملايين درهم.

وتجاوز نشاط المطورين (البيع الأول) نشاط إعادة البيع بهامش كبير: حيث كانت 73% من المعاملات من حيث الحجم و66% من حيث القيمة عبارة عن مبيعات على الخريطة أو مبيعات السوق الأولية.

ومن بين المشاريع التي تصدرت قوائم الربع الثالث: في قطاع الشقق السكنية المباعة لأول مرة، تصدر مشروع بن غاطي سكاي رايز القائمة بـ 1,393 وحدة مباعة (2.2 مليار درهم)، يليه بن غاطي هيل فيوز (724 وحدة، 825.5 مليون درهم)، ثم بن غاطي أكوارايز (634 وحدة، 1.1 مليار درهم)، ثم شوبا سوليس (624 وحدة، 765.2 مليون درهم)، ثم شوبا أوربيس (477 وحدة، 652.5 مليون درهم). على مستوى الفيلا، احتل وادي الصفا 3 المرتبة الأولى (849 وحدة، 5.9 مليار درهم، متوسط 6.3 مليون درهم)، يليه اليلايس 1 (755 وحدة، 2.3 مليار درهم، متوسط 2.7 مليون درهم)، مجمع دبي للمستثمرين 2 (635 وحدة، 3.5 مليار درهم، متوسط 6.8 مليون درهم)، مدينة المطار (392 وحدة، 1.6 مليار درهم، متوسط 3.8 مليون درهم)، ومدينة هند 4 (376 وحدة، 705.4 مليون درهم، بمتوسط 2 مليون درهم). ومن بين الشركات الرائدة في مجال إعادة البيع عزيزي ريفييرا، وإيليت سبورتس ريزيدنس، وبرج مرتفعات مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة البحر الأبيض المتوسط، وصبحا هارتلاند – ذا كريست (الشقق)، ووادي الصفا 5، الحبية الخامسة، مدينة المطار، وادي الصفا 7، وجبل علي الأول (الفلل).

تشير المؤشرات الأوسع إلى قوة السوق. ففي النصف الأول من عام 2025، سجلت دبي 98,603 صفقات بيع عقاري بقيمة 326.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، ليُصبح الربع الثاني (53,118 صفقة بقيمة 184 مليار درهم) أقوى ربع سنوي مُسجل على الإطلاق. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأسعار بشكل مطرد: ففي الربع الثاني، وصل سعر القدم المربع للعقارات السكنية إلى 1,582 درهمًا إماراتيًا، بزيادة قدرها 6% عن النصف الثاني من عام 2024، وبزيادة قدرها 3% على أساس ربع سنوي.

يشير مراقبو السوق إلى أن التطوير العقاري على الخارطة لا يزال محركًا رئيسيًا: إذ تُظهر بيانات أوائل عام 2025 أن مبيعات العقارات على الخارطة شكلت 69% من إجمالي القيمة في بعض الفترات، مع ارتفاع أعداد المعاملات بنحو 33% على أساس سنوي. ولكن مع النمو القوي، يحذر المحللون من أن هذا الزخم قد يتضاءل.

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصحيحًا محتملًا في الأسعار بنسبة تصل إلى 15% في النصف الثاني من عام 2025 وحتى عام 2026، مدفوعًا بتزايد المعروض (210 آلاف وحدة سكنية مستحقة خلال العامين المقبلين) وارتفاع ضغوط أسعار الفائدة. وتتوقع كوشمان آند ويكفيلد أن يرتفع حجم تسليم الوحدات السكنية في عام 2025 بأكثر من 40% على أساس سنوي.

قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "تُؤكد أرقام الربع الثالث مجدداً على متانة السوق العقارية وجاذبية دبي المتنامية للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، كواحدة من أهم مراكز الاستثمار العقاري في العالم". لكن الأشهر القليلة المقبلة ستُحدد مصير السوق: هل سيستمر الطلب، أم أن تقلبات العرض والظروف الاقتصادية الكلية ستُكبح جماح هذا الانتعاش الاستثنائي.