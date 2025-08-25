"سوق الذهب في الإمارات: توقعات متباينة بين الانخفاض الصادم والارتفاع القياسي

من المرجح أن تنتهي هذه الحركة الصعودية المملة التي استمرت خمسة أشهر في الأسابيع المقبلة، إذ غالبًا ما يُمثل شهر أغسطس بداية اتجاهات رئيسية في سوق الذهب. غالبًا ما تتناسب مدة التماسك طرديًا مع قوة الاختراق. من منظور التحليل الفني، وبالنظر إلى حالة ذروة الشراء المتراكمة، فإن احتمالات الهبوط هائلة - تصل إلى 3000 دولار أو حتى 2200 دولار للأونصة. ومع ذلك، فإن احتمالات الصعود لا تقل إثارة للإعجاب: 4600 دولار في سيناريو صعودي حاد، بما في ذلك تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة نقدية متساهلة تمامًا، كما قال كوبتسكيفيتش.