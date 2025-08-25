"سوق الذهب في الإمارات: توقعات متباينة بين الانخفاض الصادم والارتفاع القياسي

شهدت أسعار الذهب في دبي ارتفاعًا خلال العامين الماضيين، لكن هذا الارتفاع قد لا يستمر في المستقبل، بسبب "تراكم ظروف الشراء المفرط".
ولذلك، وفقا لأحد المحللين، هناك فرص أكبر لانخفاض الأسعار، وليس الارتفاع.
ويتأرجح سعر الذهب عيار 24 في دبي حول 400 درهم للجرام، بينما يتقلب سعر الذهب عيار 22 حول 375 درهم للجرام خلال الأشهر القليلة الماضية.
يقول أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق لدى FxPro: "إن التقلبات المملة التي يشهدها الذهب على وشك الانتهاء".
من المرجح أن تنتهي هذه الحركة الصعودية المملة التي استمرت خمسة أشهر في الأسابيع المقبلة، إذ غالبًا ما يُمثل شهر أغسطس بداية اتجاهات رئيسية في سوق الذهب. غالبًا ما تتناسب مدة التماسك طرديًا مع قوة الاختراق. من منظور التحليل الفني، وبالنظر إلى حالة ذروة الشراء المتراكمة، فإن احتمالات الهبوط هائلة - تصل إلى 3000 دولار أو حتى 2200 دولار للأونصة. ومع ذلك، فإن احتمالات الصعود لا تقل إثارة للإعجاب: 4600 دولار في سيناريو صعودي حاد، بما في ذلك تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة نقدية متساهلة تمامًا، كما قال كوبتسكيفيتش.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، اليوم الاثنين، تداول الذهب عيار 24 عند 405.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق، انخفاضاً من 406.25 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومن بين المتغيرات الأخرى للمعدن النفيس، انخفض سعر الذهب عيار 22 و21 و18 عند 375.5 و360.25 و308.75 درهم للجرام على التوالي.
عالميا، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3364.76 دولار للأوقية، بانخفاض 0.23 بالمئة.
من المرجح أن يُخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية في سبتمبر. ومع ذلك، قد يُعيدها إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك. يُعيد تباطؤه اهتمام المستثمرين بالدولار الأمريكي. تتراكم الغيوم فوق المعدن النفيس بسبب جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا. كانت بداية الأعمال العدائية، التي أعقبها تجميد الغرب لاحتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، نقطة انطلاق صعود الذهب. منذ فبراير 2022، ارتفع الذهب بمقدار 1.7 مرة، ووصل إلى أعلى مستوى قياسي له متجاوزًا 3500 دولار للأونصة في أبريل. وعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار، وشراء البنوك المركزية النشط للسبائك، وزيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة.
وأوضح أن نشاط البنوك المركزية في سوق المعادن النفيسة انخفض بشكل ملحوظ في الربع الثاني، وتباطأت تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتخصصة. وأضاف: "بدون هذه المزايا، قد ينسى الذهب فرصة استعادة مساره الصعودي. ومع ذلك، فإن البيئة الخارجية المواتية، المتمثلة في التحفيز النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وضعف الدولار الأمريكي على المدى المتوسط، ستمنح الذهب دفعة قوية".