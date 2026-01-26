سوق الذهب بدبي: ثقة المستهلك تتفوق على "جنون الأسعار"

يُقدم متسوقو المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة على عمليات الشراء على الرغم من تجاوز الأسعار حاجز الـ 600 درهم للجرام الواحد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.

قال صاغة في دبي إن المزيد من المقيمين في الإمارات يبيعون المجوهرات غير المستخدمة للاستفادة من الأسعار المرتفعة.

في دبي، وصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 601 درهم للجرام يوم السبت، وهو الأعلى على الإطلاق، مما يوسع سلسلة أرقامه القياسية. وبالمثل، سجلت الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر ارتفاعًا قياسيًا حيث بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 556.5 درهمًا، وعيار 21 قيراطًا 533.5 درهمًا، وعيار 18 قيراطًا 457.25 درهمًا، وعيار 14 قيراطًا 356.75 درهمًا للجرام.

“نحن نرى سلوكين واضحين - العملاء يقدمون على المشتريات التي خططوا لها بالفعل، وآخرون يصبحون أكثر اهتمامًا بالتصميم، ويختارون المجوهرات الأخف وزنًا وذات الحرفية العالية بدلاً من الوزن الخالص. الأهم من ذلك، أن الثقة تهم أكثر من أي وقت مضى عند نقطة السعر هذه،” يقول أديتيا سينغ، رئيس قسم أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان.

قال أنيل داناك، المدير الإداري في كنوز للمجوهرات، إن المتسوقين لم يعودوا مصدومين من الأسعار المرتفعة. “لقد تقبلوا تدريجياً ارتفاع أسعار الذهب. لا تزال نية شراء المجوهرات قوية، خاصة لحفلات الزفاف والاحتياجات الاحتفالية. ما تغير هو الكمية - العملاء يعدلون الوزن ليناسب ميزانياتهم بدلاً من تأجيل المشتريات تمامًا،” أضاف.

في الأسبوع الماضي وحده، سجلت أسعار المعادن الثمينة رقماً قياسياً لمدة خمسة أيام، مما يعكس الاتجاه التصاعدي المستمر والثابت الذي يحافظ عليه الذهب.

“لطالما اعتبر الذهب مخزناً للقيمة على المدى الطويل. قد تؤثر مستويات الأسعار على سلوك الشراء، لكنها لا تلغي الطلب. شراء المجوهرات في منطقتنا مدفوع بالتقاليد والضرورة والقيمة العاطفية. مع ارتفاع الأسعار، يتكيف المستهلكون - لكنهم لا يخرجون من السوق،” أضاف المدير الإداري لشركة كنوز للمجوهرات.

المزيد من الناس يبيعون المجوهرات غير المستخدمة

قال صاغة في دبي إن المزيد من الناس يبيعون ذهبهم القديم للاستفادة من الأسعار.

قال داناك إن هناك بعض الزيادة في عدد الأشخاص الذين يبيعون الذهب القديم، وخاصة أولئك الذين يمتلكون مجوهرات غير مستخدمة. “ومع ذلك، هذا ليس بيعًا اضطراريًا - بل هو قرار لتحقيق القيمة. أما على جانب الشراء، فتستمر مبيعات المجوهرات، ولكن بتصاميم أخف وأوزان جرامية أقل،” أضاف.

كما أكد سينغ أن هناك زيادة ملحوظة في تبادل الذهب وتحويل الذهب القديم إلى نقود في الآونة الأخيرة.

“لكنها’ منظمة ومخطط لها إلى حد كبير - وليست بيعًا اضطراريًا. يقوم العملاء بترقية المجوهرات القديمة إلى تصاميم معاصرة، باستخدام برامج تبادل شفافة. الأسعار المرتفعة تدفع إلى إعادة توازن المحفظة بذكاء بدلاً من ردود الفعل الذعرية،” أضاف.

“لقد رأينا دائمًا العملاء يبيعون ذهبهم القديم حيث يحصلون على القيمة الأكثر شفافية والأفضل لذهبهم القديم،” قال سينغ.