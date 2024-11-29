سوق الجينوميات والميكروبيوم يشهد نمواً هائلاً حتى 2033

ويسعى هذا الحدث إلى تعزيز الرعاية الصحية الشخصية والوقائية من خلال جمع خبراء بارزين لمناقشة تطبيقات علم الميكروبيوم وعلم الجينوم في الطب الشخصي. يركز الحدث على كيفية استخدام الأبحاث الحالية والتقنيات المبتكرة لتطوير علاجات طبية أكثر توافقاً مع احتياجات الأفراد. ستكون الندوة منصة تعاونية لمناقشة تقاطع علم الميكروبيوم وعلم الجينوم مع الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الصحية العالمية. سيتضمن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات نقاشية تركز على موضوعات حيوية مثل إدارة الأمراض المزمنة، وطول العمر، والصحة المناعية، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالوصول العادل إلى تقنيات الرعاية الصحية المتقدمة.

وأكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة كريسنت إنتربرايزز، على أهمية هذا النمو قائلاً: "بينما نتصدر ثورة الرعاية الصحية، فإن التقارب بين علم الميكروبيوم وعلم الجينوم يوفر إمكانيات تحويلية لتخصيص العلاجات وتحسين النتائج الصحية. تعكس هذه الندوة التزام كريسنت إنتربرايزز بتعزيز التعاون وترجمة التقدم العلمي إلى حلول عملية تفيد المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

لقد أثبتت شركة (سي أي -فينتشرس) CE-Ventures التزامها المستمر بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية من خلال استثمارات استراتيجية. تمثل شركات مثل (فريا بايوساينسز) Freya Biosciences، التي تركز على العلاجات المناعية الميكروبية للصحة الإنجابية، و (إكسيليوم بايوساينسز)Exeliom Biosciences، الرائدة في استخدام علم الميكروبيوم للتدخلات في الأمراض المزمنة، مثالاً واضحاً على هذا الالتزام. تؤكد هذه الاستثمارات رؤية شركة (سي أي -فينتشرس) CE-Ventures في سد الفجوة بين الأبحاث المتقدمة وتطبيقات الرعاية الصحية في العالم الواقعي.