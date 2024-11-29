سوق الجينوميات والميكروبيوم يشهد نمواً هائلاً حتى 2033
من المتوقع أن ينمو سوق الجينوم العالمي بأكثر من أربعة أضعاف، حيث سيصل من 39.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 157.5 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.6%. وبالمثل، يُتوقع لسوق الميكروبيوم البشري أن ينمو من 814 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ 31.5%. تؤكد هذه الأرقام على الإمكانات التحويلية لعلوم الجينوم والميكروبيوم في إحداث ثورة في الطب الشخصي.
في 11 ديسمبر 2024، في فندق بالاس داون تاون في دبي، تستضيف شركة (سي أي -فينتشرس) CE-Ventures، الذراع الاستثماري لشركة كريسنت إنتربرايزز، ندوة بعنوان "ثورة الميكروبيوم والجينوميات: تخصيص الطب من أجل الصحة وطول العمر".
ويسعى هذا الحدث إلى تعزيز الرعاية الصحية الشخصية والوقائية من خلال جمع خبراء بارزين لمناقشة تطبيقات علم الميكروبيوم وعلم الجينوم في الطب الشخصي. يركز الحدث على كيفية استخدام الأبحاث الحالية والتقنيات المبتكرة لتطوير علاجات طبية أكثر توافقاً مع احتياجات الأفراد. ستكون الندوة منصة تعاونية لمناقشة تقاطع علم الميكروبيوم وعلم الجينوم مع الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الصحية العالمية. سيتضمن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات نقاشية تركز على موضوعات حيوية مثل إدارة الأمراض المزمنة، وطول العمر، والصحة المناعية، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالوصول العادل إلى تقنيات الرعاية الصحية المتقدمة.
وأكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة كريسنت إنتربرايزز، على أهمية هذا النمو قائلاً: "بينما نتصدر ثورة الرعاية الصحية، فإن التقارب بين علم الميكروبيوم وعلم الجينوم يوفر إمكانيات تحويلية لتخصيص العلاجات وتحسين النتائج الصحية. تعكس هذه الندوة التزام كريسنت إنتربرايزز بتعزيز التعاون وترجمة التقدم العلمي إلى حلول عملية تفيد المجتمعات في جميع أنحاء العالم".
لقد أثبتت شركة (سي أي -فينتشرس) CE-Ventures التزامها المستمر بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية من خلال استثمارات استراتيجية. تمثل شركات مثل (فريا بايوساينسز) Freya Biosciences، التي تركز على العلاجات المناعية الميكروبية للصحة الإنجابية، و (إكسيليوم بايوساينسز)Exeliom Biosciences، الرائدة في استخدام علم الميكروبيوم للتدخلات في الأمراض المزمنة، مثالاً واضحاً على هذا الالتزام. تؤكد هذه الاستثمارات رؤية شركة (سي أي -فينتشرس) CE-Ventures في سد الفجوة بين الأبحاث المتقدمة وتطبيقات الرعاية الصحية في العالم الواقعي.
تضم الندوة مجموعة من الخبراء العالميين، بما في ذلك البروفيسور نيكولاس أربايا، أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة كولومبيا؛ والدكتور كالب بيل، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد كوروندوم كونفيرجنس؛ والدكتور آشيش جها، أستاذ مساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي؛ والدكتور جيمس كينروس، المحاضر الأول في جراحة القولون والمستقيم في إمبريال كوليدج لندن؛ وإينيج كوسير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لجامعة نورثويسترن؛ ونيك شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيو كورتكس؛ والدكتور ريتشارد سيوي، مدير أبحاث الشيخوخة في كينجز كوليدج لندن؛ والدكتور روب نايت، أستاذ طب الأطفال وعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. تؤكد خبرتهم الجماعية على تركيز الحدث على التقدم الرائد في أبحاث الميكروبيوم وعلم الجينوم.
وأضاف توشار: "تمثل هذه الندوة إنجازاً مهماً في تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية ومعالجة تحديات الطب الحديث. ومن خلال جمع الخبراء وأصحاب المصلحة الرائدين، نعمل على تعزيز التعاون وتشجيع الاكتشافات العلمية التي ستسهم في تحسين النتائج الصحية، ورفع جودة الحياة، ودعم أنظمة الرعاية الصحية المستدامة".
تماشياً مع عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسلط هذا الحدث الضوء على التزام الدولة بالتنمية المستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية. إن استضافة هذا الحدث في دبي يعزز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في خلق حلول رعاية صحية عادلة ومستدامة على المدى الطويل، ويعزز التعاون العالمي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
مع التوقعات بنمو سوق الميكروبيوم العالمي وتوقعات بتجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 200 مليار دولار بحلول عام 2025، يمثل هذا الحدث لحظة محورية في تعزيز حلول الرعاية الصحية الشخصية. من خلال جمع رواد الصناعة والمستثمرين والباحثين، يهدف الحدث إلى معالجة التحديات الصحية الكبرى، مثل إدارة الأمراض المزمنة وطول العمر، وتشكيل مستقبل حيث تعمل الابتكارات المتطورة على تحويل نتائج الصحة العالمية.