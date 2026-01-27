سوق أبوظبي يُدشن إدراجات 2026 بصندوق استثمار للسلع الفاخرة

ويوفر الصندوق، الذي طورته شركة "لونيت" (Lunate) العالمية لإدارة الاستثمارات ومقرها أبوظبي، إمكانية الوصول إلى 32 شركة تستفيد من محركات النمو الهيكلي، مثل ارتفاع الثروات العالمية وزيادة الطلب على تجارب السفر وأسلوب الحياة الفاخرة. ويتتبع الصندوق مؤشر "إس آند بي أوروبا لوكشري 35/20 كابد" (S&P Europe Luxury 35/20 Capped Index)، الذي يمثل إجمالي قيمة سوقية تبلغ 5.2 تريليون درهم. وتشمل المحفظة علامات تجارية فاخرة عالمية مثل "إل في إم إتش" (لوي فيتون، ديور، فندي، تاغ هوير)، و"ريشمونت" (كارتييه، فان كليف أند آربلز، مون بلان)، و"هيرميس"، و"فيراري"، و"لوريال"، وتغطي قطاعات الأزياء، والمجوهرات، والضيافة، والسيارات.