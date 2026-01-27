سوق أبوظبي يُدشن إدراجات 2026 بصندوق استثمار للسلع الفاخرة

أدرجت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، التي تعد أكبر وأنشط سوق لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في المنطقة، يوم الثلاثاء، صندوق "بوريس إس آند بي أبسولوت لوكشري" (Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF)، مسجلةً بذلك أول إدراج لأداة مالية في دولة الإمارات لعام 2026، مما يؤكد الزخم المستمر لمنظومة صناديق الاستثمار المتداولة الآخذة في التوسع في الدولة.
وتم إدراج الصندوق في أعقاب فترة طرح أولي (IOP) عُقدت في الفترة من 15 إلى 21 يناير، والتي اكتتب خلالها المستثمرون في وحدات الصندوق. وعلى عكس الاكتتابات العامة التقليدية (IPO)، تعكس تخصيصات فترة الطرح الأولي عموماً حجم الطلب من المستثمرين، وذلك رهناً بظروف السوق.
ويوفر الصندوق، الذي طورته شركة "لونيت" (Lunate) العالمية لإدارة الاستثمارات ومقرها أبوظبي، إمكانية الوصول إلى 32 شركة تستفيد من محركات النمو الهيكلي، مثل ارتفاع الثروات العالمية وزيادة الطلب على تجارب السفر وأسلوب الحياة الفاخرة. ويتتبع الصندوق مؤشر "إس آند بي أوروبا لوكشري 35/20 كابد" (S&P Europe Luxury 35/20 Capped Index)، الذي يمثل إجمالي قيمة سوقية تبلغ 5.2 تريليون درهم. وتشمل المحفظة علامات تجارية فاخرة عالمية مثل "إل في إم إتش" (لوي فيتون، ديور، فندي، تاغ هوير)، و"ريشمونت" (كارتييه، فان كليف أند آربلز، مون بلان)، و"هيرميس"، و"فيراري"، و"لوريال"، وتغطي قطاعات الأزياء، والمجوهرات، والضيافة، والسيارات.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): "باعتباره أول طرح عام وإدراج لأداة مالية في دولة الإمارات لعام 2026، يقدم صندوق لونيت المرتكز على قطاع الفخامة موضوعاً استثمارياً جديداً لأبوظبي والمنطقة ككل. ومع وجود 21 صندوق استثمار متداول مدرجاً حالياً ومجموعة منتجات متنامية، نواصل توسيع عروضنا من خلال شراكات قوية ومنتجات ذات مستوى عالمي، مما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتوليد الدخل، مع تعزيز انتقال أبوظبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار".
من جانبه، قال شريف سالم، شريك ورئيس الأسواق العامة في شركة "لونيت": "نحن متحمسون لإدراج ثالث صندوق استثمار متداول موضوعي لنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يظهر التزامنا بتقديم فرص استثمارية مقنعة للمستثمرين في دولة الإمارات. لقد صُممت مجموعة ’بوريس‘ الخاصة بنا لاقتناص الموضوعات ذات إمكانات النمو الجذابة طويلة الأجل والمدعومة بالتوجهات العالمية الناشئة. ويمكّن صندوق ’بوريس إس آند بي أبسولوت لوكشري‘ المستثمرين من الاستفادة من النمو الكبير في الثروات العالمية، والذي من المتوقع أن يحفز الطلب على المنتجات الفاخرة من فئة جديدة من المستهلكين".
وتستمر صناديق الاستثمار المتداولة في إظهار إمكانات كبيرة لتحقيق عوائد ثابتة وتعزيز بناء الثروات على المدى الطويل. وقد انعكس هذا التوجه أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث وصلت القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة إلى 33 مليار درهم في نهاية عام 2025، وهو ما يمثل زيادة تقارب أربعين ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.