"سوق أبوظبي" يدرج سندات "أدك" بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز التنويع الاقتصادي

وباعتبار ADQ مالكة أصول مكلفة بالمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، فهي تدعم شركات محفظتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتحسين هيكل التمويل ودعم حوكمة الشركات الأفضل في فئتها. اعتباراً من يوليو 2024، ضمت محفظة ADQ ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه الشركات هي شركة طاقة ومجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة أغذية وحديد الإمارات أركان و(بيور هيلث PureHealth) ومجموعة المتحدة للطباعة والنشر ومدن القابضة وطيران أبوظبي.