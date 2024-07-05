"سوق أبوظبي" يدرج سندات "أدك" بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز التنويع الاقتصادي
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الخميس، عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة"ادك" (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي تم إدراجها لأول مرة في بورصة لندن (LSE) في أبريل 2024.
السندات ذات الشريحة المزدوجة، والتي تتكون من شريحة مدتها خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي وشريحة مدتها عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، تؤكد على مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق رأس مال متنوع ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين.
وقد لاقى إصدار السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 4.4 مرات.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "سنواصل توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية تحتية للسوق لتمكين شركات مثل ADQ من تحقيق أهدافها وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي".
وباعتبار ADQ مالكة أصول مكلفة بالمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، فهي تدعم شركات محفظتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتحسين هيكل التمويل ودعم حوكمة الشركات الأفضل في فئتها. اعتباراً من يوليو 2024، ضمت محفظة ADQ ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه الشركات هي شركة طاقة ومجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة أغذية وحديد الإمارات أركان و(بيور هيلث PureHealth) ومجموعة المتحدة للطباعة والنشر ومدن القابضة وطيران أبوظبي.
وبهذا الإدراج، يصل عدد صحكوك الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 60 صكاً.