"أبوظبي للأوراق المالية" يُطلق أول سند رقمي أوسطياً

وقال لارس كرامر، الرئيس المالي للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يُمثل هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في مسيرتنا الابتكارية، حيث يُرسخ مكانة بنك أبوظبي الأول كجهة مُصدرة لأول سندات رقمية قائمة على تقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك إتش إس بي سي، نُرسي معايير جديدة في الكفاءة والشفافية والأمان، مع مواكبة الإطار التنظيمي المُتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تحويل عمليات التسوية التقليدية إلى سير عمل رقمي سلس، فإننا لا نُعزز التحول الرقمي لبنك أبوظبي الأول فحسب، بل ندعم أيضًا المستثمرين في استكشاف المشهد العالمي للأصول الرقمية. يُسرّع إصدار هذه السندات من تطوير منظومة قوية لأسواق رأس المال الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."