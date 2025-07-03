"أبوظبي للأوراق المالية" يُطلق أول سند رقمي أوسطياً

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكبر بورصة في دولة الإمارات والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بدء مرحلة التسعير كخطوة أولى نحو إدراج أول سندات تعتمد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع في المنطقة.
وأصدر بنك أبوظبي الأول هذه السندات باستخدام منصة HSBC Orion، وهي منصة رائدة في السوق للأصول الرقمية، ويمثل إدراج السندات القادم خطوة بارزة في مهمة سوق أبوظبي للأوراق المالية لقيادة الابتكار المالي ودعم أجندة التحول الرقمي في أبوظبي.
الإدراج المرتقب هو ثمرة تعاون استراتيجي بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك إتش إس بي سي وبنك أبوظبي الأول. ويعتمد الإدراج على منصة إتش إس بي سي أوريون، التي تديرها وحدة أسواق المال المركزية (CMU) في هونغ كونغ، والتي تم هيكلتها بدعم من شركات محاماة دولية رائدة، مما يعكس أعلى معايير الحوكمة.
يمكن للمستثمرين العالميين الوصول إلى السندات الرقمية من خلال حساباتهم لدى بنوك CMU وEuroclear وClearstream، أو من خلال الانضمام إلى HSBC Orion كمشاركين مباشرين، أو من خلال أمين الحفظ الحالي الذي يمكنه المشاركة عبر أحد الخيارات المذكورة أعلاه. ويدعم إدراج السندات الرقمية ضمن قائمة المنتجات المالية المتنامية لسوق أبوظبي للأوراق المالية طموحه الأوسع لتقديم أدوات مالية مبتكرة، ويؤكد على الدور الرائد للسوق في تقديم التمويل الرمزي.
توفر السندات الرقمية، وهي أوراق مالية ذات دخل ثابت يتم إصدارها وتسجيلها على تقنية بلوكتشين، كفاءات تشغيلية ودورات تسوية محسنة ومخاطر أقل تجاه الطرف المقابل وأمنًا محسنًا وشفافية أكبر للمستثمرين المؤسسيين.
تم تصميم السندات لضمان التوافق مع البنية التحتية للتسوية العالمية، وهي تدمج التكنولوجيا الرقمية مع البنية التحتية الحالية لما بعد التداول، وتربط الأسواق التقليدية بنماذج الإصدار من الجيل التالي وتدعم الوصول المؤسسي.
ولعب بنك HSBC دور المنسق العالمي الوحيد والمدير الرئيسي ومدير السجل في هذه الصفقة، ولعب دورًا محوريًا في جلب الإصدار المتكامل القائم على تقنية البلوك تشين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يُمثل الإصدار الناجح لأول سند رقمي قائم على تقنية بلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي، لحظةً فارقةً في مسيرتنا نحو تحويل أسواق رأس المال من خلال الابتكار. وقد كان لسوق أبوظبي للأوراق المالية دورٌ محوريٌ في تسهيل هذا الإنجاز، وضمان تكامل السند بسلاسة مع البنية التحتية الحالية لخدمات ما بعد التداول، وتوافقه مع معايير التسوية العالمية".
وأضاف: "لا تقتصر هذه المبادرة على توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات الرقمية المؤسسية فحسب، بل تُرسي أيضًا الأساس لفئة أوسع من الأصول الرمزية، بما في ذلك السندات الخضراء والصكوك والمنتجات المرتبطة بالعقارات. كما تُعزز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد. وتتوافق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء سوق مالية متنوعة، قائمة على التكنولوجيا، وترتكز على الشفافية والمرونة والنمو طويل الأجل."
وقال لارس كرامر، الرئيس المالي للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يُمثل هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في مسيرتنا الابتكارية، حيث يُرسخ مكانة بنك أبوظبي الأول كجهة مُصدرة لأول سندات رقمية قائمة على تقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك إتش إس بي سي، نُرسي معايير جديدة في الكفاءة والشفافية والأمان، مع مواكبة الإطار التنظيمي المُتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تحويل عمليات التسوية التقليدية إلى سير عمل رقمي سلس، فإننا لا نُعزز التحول الرقمي لبنك أبوظبي الأول فحسب، بل ندعم أيضًا المستثمرين في استكشاف المشهد العالمي للأصول الرقمية. يُسرّع إصدار هذه السندات من تطوير منظومة قوية لأسواق رأس المال الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: "يُظهر الإطلاق الناجح لأول سندات رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية باستخدام منصة إتش إس بي سي أوريون كيف نُحوّل وعد الترميز إلى واقع ملموس في منطقتنا. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وشركائنا المحليين الموثوقين، سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول، نساهم في تعزيز أسواق رأس المال في المنطقة، مما يجعلها أكثر شفافية وكفاءة وسهولة في الوصول إليها من قِبَل المستثمرين. ويُعد هذا إنجازًا هامًا نحو مستقبل تُصبح فيه الأصول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي في الشرق الأوسط."