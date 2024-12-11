سهم "طلبات" يشهد تقلبات في أول يوم تداول

وتابع "فاليشا": "بسعر يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم للسهم، بلغت قيمة "طلبات" عند الحد الأعلى نحو 10.2 مليار دولار. وانطلق السهم عند 1.70 درهم، مرتفعاً بنسبة 6.25% عن سعر الطرح، في دلالة واضحة على اهتمام المستثمرين. إلا أنه سرعان ما تراجع إلى 1.43 درهم، ليغلق أخيراً عند 1.49 درهم. وعلى الرغم من المكاسب القوية التي عادة ما تحققها الاكتتابات العامة الأولية للشركات المدعومة من الدولة في الإمارات العربية المتحدة خلال اليوم الأول، إلا أن الشركات الخاصة المطروحة حديثاً، مثل لولو والأنصاري وسبينس، سجلت تحركات أكثر هدوءاً، مما ساهم على الأرجح في جني الأرباح بين المستثمرين".