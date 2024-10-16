سلمان بن علي أفضل وكيل عقاري في دبي

سلمان بن علي، أحد أبرز الشخصيات الرائدة في قطاع العقارات بدبي، تحصل على جائزة أفضل وكيل عقاري للعقد الماضي.

وقال بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة "DXBA.com": "تعكس هذه الجائزة جهودي الدؤوبة والتزامي بإعادة صياغة صناعة العقارات. من حلم الطفولة بأن أقود طائرات إلى أن أصبحت أحد أقوى الأصوات في مجال العقارات، كانت رحلتي تتلخص في كسر الحواجز ووضع معايير جديدة والتغلب على القيود حيث اعتقد الآخرون أن الأمر مستحيل. لدي معرفة وثيقة بسوق دبي، وأفهم سياقها بشكل أفضل من أي شخص آخر".