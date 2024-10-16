سلمان بن علي أفضل وكيل عقاري في دبي
سلمان بن علي، أحد أبرز الشخصيات الرائدة في قطاع العقارات بدبي، تحصل على جائزة أفضل وكيل عقاري للعقد الماضي.
وقال بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة "DXBA.com": "تعكس هذه الجائزة جهودي الدؤوبة والتزامي بإعادة صياغة صناعة العقارات. من حلم الطفولة بأن أقود طائرات إلى أن أصبحت أحد أقوى الأصوات في مجال العقارات، كانت رحلتي تتلخص في كسر الحواجز ووضع معايير جديدة والتغلب على القيود حيث اعتقد الآخرون أن الأمر مستحيل. لدي معرفة وثيقة بسوق دبي، وأفهم سياقها بشكل أفضل من أي شخص آخر".
يمتد تأثير سلمان إلى ما هو أبعد من حدود دبي. فقد اعترفت مجلة "Men's Journal" به كواحد من أفضل رواد الأعمال لعام 2023، وأظهر سلمان باستمرار قدرة لا مثيل لها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات غير عادية. وتشهد جوائزه، بما في ذلك جائزة "الوكيل المثالي للمنازل الفاخرة" و"أفضل وكيل في العام"، على تأثيره، حيث بلغت مبيعات عقاراته مليارات الدولارات في بعض أكثر المواقع شهرة في العالم مثل موناكو وفرنسا ولندن.
أحدث مشاريع سلمان، هي دي إكس بي إى""DXBA.com"، وهي منصة جديدة تهدف إلى إعادة صياغة قواعد العقارات. من خلال الخدمات المخصصة والاستراتيجيات المتطورة، تسعى "DXBA.com" إلى تقديم تجربة عملاء متفوقة.