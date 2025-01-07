سلطان بن سليم: مشاريع جريئة رسخت دبي مركزاً عالمياً

أجرى "ميشال ديفون" من صحيفة خليج تايمز حواراً مع سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، حيث تحدث عن المشاريع الرؤيوية التي شكلت هوية دبي، بما في ذلك نخلة جميرا الشهيرة وموانئ دبي العالمية. في هذا الحوار، استعرض بن سليم ذكرياته عن ثمانينيات القرن العشرين، وهي فترة محورية في تاريخ الخليج، وشرح كيف بدأت دبي في تنفيذ مبادرات طموحة لم تغير وجه المدينة فحسب، بل جعلتها واحدة من أكثر المراكز اتصالاً على مستوى العالم. كما تناول التحديات التي واجهها أثناء بناء نخلة جميرا، أول جزيرة اصطناعية في دبي، وكشف كيف كادت هذه المشاريع الجريئة أن تكلفه حياته.

ويعد سلطان بن سليم رمزاً في دبي، حيث تمتد مشاريعه الآن إلى مختلف أنحاء العالم. فقد ساعد إلى جانب حكام الإمارة في تمهيد الطريق لدبي التي اعتقد الكثيرون ذات يوم أنها مجرد حلم.