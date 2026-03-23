سلطان الجابر: احتجاز مضيق هرمز "إرهاب اقتصادي" يهدد العالم

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن تسليح مضيق هرمز عمل إرهاب اقتصادي، ولا ينبغي السماح لأي دولة باحتجاز هرمز رهينة.
وحذر من أنه عندما يتعرض مضيق هرمز للتهديد، فإن تكلفته البشرية تتضاعف، وتصل عواقبه إلى المصانع والمزارع والعائلات في جميع أنحاء العالم.
وكان الجابر، الذي يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي CERAWeek، الذي يعقد في تكساس بالولايات المتحدة.
وشدد على أن الشرايين الحيوية للعالم يجب أن تظل مفتوحة، ومضيق هرمز هو أحد هذه الشرايين.
“عرضه واحد وعشرون ميلاً. عشرون مليون برميل يومياً. ما يقرب من خُمس نفط وغاز العالم. أكثر من ثلث الأسمدة في العالم. ما يقرب من ربع البتروكيماويات في العالم وكميات كبيرة من المعادن الصناعية. باختصار، يمر الكثير من أكسجين الاقتصاد العالمي عبر ممر واحد. ومع ذلك، تعتقد إيران أن خنقه استراتيجية مقبولة،” قال الجابر في تحذير صارخ للعالم بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز إثر هجوم أمريكي إسرائيلي.
نتيجة لإغلاقه، قفزت أسعار النفط والغاز والأسمدة والسلع الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
أدى الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز إلى خفض الإمدادات بنحو 10-12 مليون برميل يومياً.
“عندما يتم الضغط على هرمز، يُشعر بالضغط فوراً في جميع أنحاء العالم. في غضون ثلاثة أسابيع فقط، ارتفع سعر النفط بنسبة 50 بالمائة. وهذا يزيد من تكلفة المعيشة لأولئك الأقل قدرة على تحملها ويبطئ النمو الاقتصادي في كل مكان.
“لذا دعوني أكون واضحًا تمامًا. تحويل مضيق هرمز إلى سلاح ليس عملًا عدوانيًا ضد أمة واحدة. إنه إرهاب اقتصادي ضد كل أمة. ولا ينبغي السماح لأي دولة باحتجاز هرمز رهينة، لا الآن ولا في أي وقت مضى. وبينما نقدر جميع الجهود لتثبيت الأسواق وخفض الأسعار، فإن هذه ليست قضية إمداد. إنها قضية أمنية، ولها حل دائم واحد فقط: إبقاء المضيق مفتوحًا. لا يمكننا الخروج من هذه الأزمة عن طريق التجارة،” قال خلال الخطاب.
انتقدت العديد من الدول حول العالم إيران لتهديدها بإغلاق مضيق هرمز.
أكد الدكتور الجابر، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مصدر والرئيس التنفيذي لشركة XRG، أن الإمارات لم تطلب الصراع واتخذت كل خطوة ممكنة لمنعه.
“ولكن عندما حانت اللحظة، كنا مستعدين. لقد تم اختبار دفاعاتنا. تم اختبار مرونتنا. تم اختبار شخصيتنا. ولقد صمدنا،” قال.
“سنواصل الدفاع عن أمتنا وطريقة حياتنا. في الواقع، لقد عززت هذه التجربة نموذجنا للتقدم العملي، المتجذر في الواقعية، لا الأيديولوجية، الثابت في مساره، العملي في نهجه، والمركز بلا هوادة على النتائج،” قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.
كشف الدكتور الجابر خلال الخطاب أن شركات الإمارات أدنوك، XRG ومصدر استثمرت أكثر من 85 مليار دولار (311 مليار درهم) في أصول الطاقة الأمريكية، لدعم توليد الطاقة، والمواد الكيميائية المتقدمة، وتوفير فرص العمل في 19 ولاية.
“بالنسبة للإمارات، الشراكة ليست مجرد شيء نفعله. إنها جزء من هويتنا. التزاماتنا ملموسة. كلمتنا هي عملتنا. وعندما يهم الأمر حقًا، نتقدم ونظهر.”
وأوضح أن شركات الإمارات “تستكشف بنشاط الفرص عبر سلسلة القيمة بأكملها، خاصة في البنية التحتية الصلبة – من التخزين إلى التسييل إلى محطات إعادة التغويز.