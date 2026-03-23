سلطان الجابر: احتجاز مضيق هرمز "إرهاب اقتصادي" يهدد العالم

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن تسليح مضيق هرمز عمل إرهاب اقتصادي، ولا ينبغي السماح لأي دولة باحتجاز هرمز رهينة.

وحذر من أنه عندما يتعرض مضيق هرمز للتهديد، فإن تكلفته البشرية تتضاعف، وتصل عواقبه إلى المصانع والمزارع والعائلات في جميع أنحاء العالم.

وكان الجابر، الذي يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي CERAWeek، الذي يعقد في تكساس بالولايات المتحدة.

وشدد على أن الشرايين الحيوية للعالم يجب أن تظل مفتوحة، ومضيق هرمز هو أحد هذه الشرايين.

“عرضه واحد وعشرون ميلاً. عشرون مليون برميل يومياً. ما يقرب من خُمس نفط وغاز العالم. أكثر من ثلث الأسمدة في العالم. ما يقرب من ربع البتروكيماويات في العالم وكميات كبيرة من المعادن الصناعية. باختصار، يمر الكثير من أكسجين الاقتصاد العالمي عبر ممر واحد. ومع ذلك، تعتقد إيران أن خنقه استراتيجية مقبولة،” قال الجابر في تحذير صارخ للعالم بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز إثر هجوم أمريكي إسرائيلي.

نتيجة لإغلاقه، قفزت أسعار النفط والغاز والأسمدة والسلع الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

أدى الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز إلى خفض الإمدادات بنحو 10-12 مليون برميل يومياً.