سلامة الركاب أولاً.. شركات الطيران العالمية والمحلية تعلّق 700 رحلة عبر مطارات الخليج

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
تم إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية في دول الخليج والشرق الأوسط يوم الأحد بسبب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وفقًا لشركة Cirium، وهي شركة تحليلات طيران.
أظهرت البيانات أنه من بين 4329 رحلة مجدولة في الشرق الأوسط، تم إلغاء 716 رحلة رسميًا يوم الأحد (1 مارس 2026) في دول الخليج والشرق الأوسط.
من المتوقع أن تزداد الأرقام مع توفر المزيد من التفاصيل حول الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران خلال اليوم.
لم تلغِ العديد من شركات الطيران جداولها رسميًا، ولكن من غير المرجح أن تعمل معظم تلك الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي واستمرار تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى الضربات الأمريكية على طهران.
بعض شركات الطيران التي ألغت رحلاتها يومي السبت والأحد تشمل Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air India Express, Pakistan International Airlines (PIA), Air India, British Airways, Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, Jazeera Airways, Kuwait Airways, EI AI, EgyptAir, Royal Jordanian, Saudia, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Flynas وغيرها، وفقًا لشركة Cirium.
أغلقت العديد من الدول الإقليمية مجالها الجوي يوم السبت بعد أن أطلقت إيران صواريخ على مواقع مختلفة. وظل المجال الجوي مغلقًا في العديد من دول الخليج يوم الأحد أيضًا.
ومع ذلك، أظهرت البيانات أنه تم إلغاء أكثر من 1800 رحلة جوية – قادمة ومغادرة – في 11 دولة خليجية وشرق أوسطية يوم السبت.
تم إلغاء حوالي 966 رحلة جوية في جميع أنحاء المنطقة بسبب النزاع العسكري.
أظهرت البيانات أن حوالي 4218 رحلة جوية كان من المقرر أن تصل إلى دول الشرق الأوسط يوم السبت، 28 فبراير.