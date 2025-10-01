قطار الاتحاد .."تجربة رائعة" للمسافرين ومناظر طبيعية خلابة عبر الإمارات

من الكثبان الرملية المتموجة إلى مناظر جبال الحجر الخلابة، ستقدم رحلة قطار الاتحاد "تجربة رائعة" للمسافرين، وفقًا لمسؤولة رفيعة المستوى. ووصفت المناظر التي عاشتها خلال رحلة تجريبية على الشبكة الوطنية.

قالت عزة السويدي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: "لقد كانت تجربة رائعة ومميزة استخدام القطار في الإمارات العربية المتحدة. هناك مناظر خلابة للكثبان الرملية والصحراء. كما أن زيارة الفجيرة تتيح لك مسارًا يمر عبر جبال الحجر. إنها تجربة رائعة حقًا."

شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة الاتحاد للطيران، والتي يبلغ طولها 900 كيلومتر، والتي تم عرضها كخريطة مفصلة في مؤتمر السكك الحديدية العالمي في أبوظبي، تربط محطات الركاب الرئيسية ومحطات الشحن والمستودعات التشغيلية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتربط بين المواقع الرئيسية وتمر عبر الصحراء والجبال.

استمتعت السويدي بالاسترخاء على متن القطار أثناء تجوّله في أنحاء البلاد. وقالت: "عندما تتنقل على الطريق، قد تجد نفسك عالقًا في ازدحام مروري، وقد يكون الأمر مُرهقًا للغاية. لكن هذا لا يحدث في القطار. إنها رحلة سلسة وممتعة. إنها سهلة الاستخدام، ويمكنك استغلال وقتك بشكل أفضل".

كانت تتحدث لصحيفة "خليج تايمز" خلال مؤتمر السكك الحديدية العالمي الذي انطلق في أبوظبي يوم الاثنين. شهد المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام وجمع قادة قطاع السكك الحديدية من جميع أنحاء العالم، توقيع العديد من الاتفاقيات الرئيسية وعرض تقنيات مبتكرة. وفي جناح الاتحاد للقطارات، استقطب نموذج أولي لأول قطار ركاب طال انتظاره في الإمارات، إلى جانب حواجز الأجرة الآلية، حشودًا غفيرة.

شبكة الاتحاد للقطارات

وفقًا للخريطة المعروضة، تُقسّم محطات شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى ثلاث فئات: مستودعات التشغيل والصيانة، ومحطات الشحن، ومحطات الركاب. تبدأ الشبكة في أبوظبي من محطة الغويفات للشحن ومحطة السلع للركاب القريبة. وتمتد شمالًا إلى محطة الظنة للركاب، وجزيرة الرويس، ومحطة ميناء الرويس للشحن.

يقع مركز المرفأ للتشغيل والصيانة مباشرةً قبل محطة المرفأ للركاب. ومن مسافة أبعد قليلاً، تتفرع الشبكة إلى الداخل، حيث تقع محطة حبشان للشحن، بالإضافة إلى محطتي مدينة زايد ومزرة للركاب. وعلى طول الساحل، يمتد خط السكة الحديدية إلى محطة مدينة أبوظبي الصناعية للشحن ومحطة أبوظبي للركاب. وتقع محطة ميناء خليفة للشحن على بُعد أبعد قليلاً.

بعد محطة الصيانة التشغيلية بالفاية، تمر شبكة السكك الحديدية عبر دبي، حيث تقع أولى محطات الشحن في مدينة دبي الصناعية وميناء جبل علي، وتقع محطة الركاب بالقرب من مطار آل مكتوم. شمالاً، تقع محطة ركاب الشارقة، تليها محطة الذيد. يليها ميناء الغيل الجاف ومحطة شحن سيجي، ثم محطات الركاب والبضائع في الفجيرة. كما ستتصل الشبكة بمنشأة شحن صحار في سلطنة عُمان ومنشأة ركام البريمي.