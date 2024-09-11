"ستاندرد تشارترد" يطلق خدمة حفظ الأصول الرقمية في الإمارات
أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" أمس الثلاثاء عن خدمة حفظ الأصول الرقمية التي طال انتظارها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حصلت الخدمة الرائدة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مالي عالمي رائد، بعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مايو 2023.
وتتيح الخدمة للعملاء الحفاظ على أصولهم الرقمية في بيئة آمنة، وتم إطلاقها في الإمارات نظراً لتبنيها المتوازن للأصول الرقمية واللوائح المالية. وتعتبر هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية في استراتيجية الأصول الرقمية للبنك، حيث تدعم في البداية أكبر عملتين رقميتين من حيث القيمة السوقية، "بيتكوين" و"إيثيريوم". وقد تم تأكيد "بريفيان هوارد ديجيتال"، القسم المخصص للأصول الرقمية والعملات المشفرة في شركة "بريفيان هوارد"، كأول عميل لهذه الخدمة.
وصرح "بيل وينترز"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاندرد تشارترد": "يمثل إطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية لحظة حاسمة ليس فقط للبنك، ولكن لقطاع الخدمات المالية بأكمله. نحن نعتقد أن الأصول الرقمية ليست مجرد اتجاه عابر، بل هي تحول أساسي في بنية النظام المالي. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، نضع أنفسنا في مقدمة هذا التطور في مجال حفظ الأصول. بنيتنا التحتية المتينة، إلى جانب خبرتنا في هذا المجال، تسمح لنا بتوفير جسر بين عالم الخدمات المالية والنظام البيئي المتنامي للأصول الرقمية."
وأضافت "مارجريت هاروود جونز"، رئيسة التمويل والخدمات المالية العالمية: "بعد فترة من العمل المكثف والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية على المستويين الإقليمي والعالمي، يسعدنا أن نرحب بـ "بريفان هوارد ديجيتال" كأول عميل لخدمات حفظ الأصول الرقمية لدينا. يوضح هذا الإعلان الاهتمام المؤسسي المتزايد بالأصول الرقمية والحاجة الملحة لحلول حفظ آمنة ومنظمة. هذه الخدمة تتجاوز مجرد تقديم خدمات المحافظ، بل تقدم حلاً شاملاً يعالج التحديات الفريدة لحفظ الأصول الرقمية من الناحية التنظيمية والمخاطر. فهي تغير قواعد اللعبة للعملاء المؤسسيين، حيث يمكننا دعمهم بخبراتنا التقليدية للتنقل عبر تعقيدات مساحة الأصول الرقمية، دون المساومة على أعلى معايير الأمان ".
وقال "جوتام شارما"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريفان هوارد ديجيتال": "يعد هذا إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة وصناعة الأصول الرقمية بشكل عام. وستضيف سمعة "ستاندرد تشارترد العالمية" والتزامها الواضح بهذا المجال طبقة من المصداقية التي تعزز تبني المؤسسات للأصول الرقمية. فيما يدعم تطوير البنية التحتية المؤسسية داخل فئة الأصول والمنطقة أعمالنا الراسخة داخل سوق أبوظبي العالمي في توسعها المستمر وجهودنا المستمرة نحو تحسين وتعزيز المعايير في منظومة الأصول الرقمية".
ويخطط البنك لتوسيع نطاق خدماته في الأشهر المقبلة ليشمل مجموعة أوسع من الأصول الرقمية، كما يستكشف الفرص المتاحة لتوسيع خدمات الحفظ في مراكز مالية رئيسية أخرى ضمن الأسواق التي يعمل بها.