"ستاندرد تشارترد" يطلق خدمة حفظ الأصول الرقمية في الإمارات

وصرح "بيل وينترز"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاندرد تشارترد": "يمثل إطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية لحظة حاسمة ليس فقط للبنك، ولكن لقطاع الخدمات المالية بأكمله. نحن نعتقد أن الأصول الرقمية ليست مجرد اتجاه عابر، بل هي تحول أساسي في بنية النظام المالي. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، نضع أنفسنا في مقدمة هذا التطور في مجال حفظ الأصول. بنيتنا التحتية المتينة، إلى جانب خبرتنا في هذا المجال، تسمح لنا بتوفير جسر بين عالم الخدمات المالية والنظام البيئي المتنامي للأصول الرقمية."